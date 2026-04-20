Ambiente

Il granchio nuotatore del Mar Rosso arriva in Italia. Una nuova minaccia per le specie autoctone

L’arrivo del granchio nuotatore dal Mar Rosso apre una nuova fase di allerta per ecosistemi e pesca italiana

di Gianluca Pascutti - 20 Aprile 2026

Il granchio nuotatore proveniente dal Mar Rosso rappresenta una delle più recenti e significative introduzioni biologiche nel Mediterraneo. La sua presenza lungo le coste italiane, confermata negli ultimi mesi, si inserisce nel quadro più ampio delle migrazioni lessepsiane, il processo attraverso cui specie tropicali attraversano il Canale di Suez e colonizzano il nostro mare. L’aumento delle temperature del Mediterraneo, oggi tra i bacini che si riscaldano più rapidamente al mondo, ha creato condizioni favorevoli alla sopravvivenza e alla riproduzione di organismi che fino a pochi decenni fa non avrebbero potuto stabilirsi.

Caratteristiche biologiche e capacità di adattamento

Il granchio nuotatore è un crostaceo agile, dotato di appendici posteriori appiattite che gli permettono di muoversi rapidamente in acqua. La sua biologia è tipica delle specie tropicali, crescita veloce, riproduzione frequente e una dieta estremamente varia. Questi elementi lo rendono un potenziale competitore per molte specie autoctone, soprattutto nei fondali sabbiosi e nelle praterie di fanerogame, ambienti già sottoposti a forte pressione antropica. La sua capacità di adattarsi a diverse profondità e a differenti condizioni ambientali aumenta ulteriormente il rischio di espansione.

Impatti sugli ecosistemi e sulla pesca

L’arrivo di una specie aliena non è mai un evento neutro. Il granchio nuotatore può alterare le catene trofiche locali, consumando piccoli invertebrati, uova e organismi bentonici che costituiscono la base alimentare di molte specie mediterranee. La competizione diretta con crostacei autoctoni, unita alla mancanza di predatori naturali, potrebbe portare a squilibri ecologici difficili da invertire. Anche il settore della pesca potrebbe risentirne. Come già accaduto con altre specie invasive, la presenza di un nuovo predatore può modificare la disponibilità delle risorse e aumentare i costi operativi dei pescatori.

Un segnale del cambiamento climatico nel Mediterraneo

L’espansione del granchio nuotatore è un indicatore chiaro della trasformazione in atto nel Mediterraneo. Le acque più calde favoriscono l’ingresso e la stabilizzazione di specie provenienti da aree tropicali, mentre molte specie autoctone faticano ad adattarsi. Questo fenomeno non riguarda solo la biodiversità, ma anche la sicurezza alimentare, l’economia costiera e la gestione delle risorse marine. Monitoraggi scientifici continui e strategie di contenimento coordinate saranno fondamentali per comprendere l’evoluzione della popolazione del granchio nuotatore e per proteggere gli ecosistemi italiani.

Una sfida che richiede risposte rapide e competenti

La presenza del granchio nuotatore nei mari italiani non è un episodio isolato, ma parte di una tendenza più ampia che coinvolge tutto il Mediterraneo. Affrontare questa nuova invasione biologica significa riconoscere che il mare sta cambiando e che servono strumenti scientifici, istituzionali e gestionali adeguati. Solo un approccio tempestivo e basato su dati certificati potrà limitare gli impatti e garantire la tutela delle nostre coste e delle attività che da esse dipendono.

Granchio blu e granchio nuotatore

Il granchio blu (Callinectes sapidus) è una specie aggressiva e adattabile, capace di colonizzare ambienti salmastri e danneggiare l’acquacoltura. Il granchio nuotatore dal Mar Rosso (Gonioinfradens giardi), è un crostaceo marino, ancora in fase iniziale di espansione, ma potenzialmente in grado di alterare gli equilibri dei nostri fondali. La loro presenza simultanea conferma la trasformazione accelerata del Mediterraneo sotto la spinta del clima e delle migrazioni biologiche.