Cronaca

Omicidio Andrea Sciorilli: perché il fermo del padre?

Ore e ore di interrogatori ed accertamenti, poi la svolta che ha sorpreso la città di Vasto

di Dave Hill Cirio - 20 Aprile 2026

La città di Vasto sotto shock per la morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni trovato senza vita domenica pomeriggio: fermato il padre.

Perché il fermo del padre di Andrea Sciorilli?

Quello che inizialmente sembrava un giallo, via via trasformato in poche ore in una tragedia familiare. ii carabinieri hanno infatti fermato il padre del ragazzo, sospettato di aver sferrato i fendenti fatali al culmine di una violenta lite tra le mura domestiche.

Chi era Andrea Sciorilli e cosa è successo

Andrea Sciorilli era un giovane molto conosciuto nella comunità locale. Il suo corpo è stato rinvenuto nell’androne dei garage di un condominio in una traversa di circonvallazione Histoniense. In particolare, in via Alcide de Gasperi. Nonostante i primi dubbi, i rilievi della Scientifica hanno confermato la presenza di ferite compatibili con un’arma da taglio, portando la Procura di Vasto ad aprire immediatamente un fascicolo per omicidio.

Gli sviluppi delle indagini. cosa è stato scoperto

Dopo ore di interrogatori e accertamenti condotti dai militari dell’Arma e dal PM di turno, la posizione del padre di Andrea si è aggravata fino al provvedimento di fermo.

Secondo le ricostruzioni, delitto sarebbe maturato in un clima di forte tensione familiare. Gli inquirenti stanno cercando di recuperare l’arma del delitto, presumibilmente un coltello, mentre l’intera area del complesso residenziale resta sotto sequestro per ulteriori rilievi.

Il cordoglio della città e l’autopsia

Il sindaco di Vasto e numerosi amici della vittima hanno espresso profondo dolore sui social, dove il nome di Andrea Sciorilli è diventato virale in poche ore. Per fare piena luce sulle cause del decesso, è stata disposta l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni presso l’ospedale di Chieti. La comunità si stringe attorno alla madre del ragazzo, testimone involontaria di un dramma che ha distrutto una famiglia.