Torino

Torino, attivista trans schiaffeggiato e insultato in centro città

di Redazione - 20 Aprile 2026

E’ stato colpito con uno schiaffo in centro a Torino per il suo zaino arcobaleno, un attivista trans volontario del Torino Pride e giurato del Lovers Film Festival, la rassegna promossa dal Museo del Cinema, diretta da Vladimir Luxuria. La notizia è stata comunicata dal Torino Pride sui social. L’aggressore è stato un giovane componente di un gruppo di adolescenti che hanno gridato frasi omofobe, anche se poi hanno cercato di trattenerlo. Solidarietà all’attivista è stata espressa dal sindaco Lo Russo, dal presidente della Regione Cirio e dall’assessore regionale Chiarelli.

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