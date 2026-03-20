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Cultura del cibo, Fondazione Barilla porta a Palermo il “Libro del Risparmio”

di Italpress - 20 Marzo 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo aver già fatto tappa in sei importanti città italiane e aver coinvolto migliaia di persone nelle piazze, il Grand Tour del Libro del Risparmio di Fondazione Barilla arriva ora anche nel cuore di Palermo con un grande libro animato che invita passanti e famiglie a fermarsi, osservare e riflettere sul valore degli alimenti e sull’importanza di non sprecarli. In Italia una persona getta in media oltre mezzo chilo di cibo a settimana, secondo il Rapporto Waste Watcher International* – Il Caso Italia 2026 diffuso in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Lungo tutta la filiera agroalimentare, lo spreco supera 5 milioni di tonnellate ogni anno, per un valore di oltre 13 miliardi di euro.Con questo viaggio lungo l’Italia, Fondazione Barilla vuole offrire alle persone strumenti semplici e concreti per aiutare a ridurre lo spreco alimentare nella vita quotidiana: sono i 120 gesti quotidiani contenuti nel Libro del Risparmio, la pubblicazione gratuita presentata lo scorso anno da Fondazione Barilla e già scaricata da oltre un milione e mezzo di persone. Il volume illustra come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano aiutarci a prevenire e ridurre lo spreco alimentare. Una famiglia che evita di sprecare, con un approccio più consapevole in cucina, può arrivare a risparmiare oltre 500 euro all’anno.Dal 20 al 27 marzo l’installazione sarà visibile in Piazza Castelnuovo, tra il Teatro Politeama e le grandi vie del centro. Pensata come un grande libro animato, l’installazione artistica cattura l’attenzione dei passanti attraverso scenografie tridimensionali, movimenti meccanici e una narrazione visiva immediata. Il progetto porta la firma del regista e artista visivo Virgilio Villoresi, che unisce cinema e animazione grazie alla delicatezza della carta e ai meccanismi cinetici, mentre la paper art è affidata a Mauro Seresini, autore di personaggi e ambientazioni interamente realizzati a mano. “Si tratta di un’installazione artistica che riprende il libro del risparmio pubblicato l’anno scorso da Fondazione Barilla è un libro nato, grazie a una collaborazione con l’Università di Bologna, che ci ha restituito una ricerca secondo cui una famiglia italiana spreca in media oltre 100 kg di cibo all’anno – ha detto Nicola Corradi, Responsabile relazioni esterne Fondazione Barilla -. Questo libro del risparmio contiene 120 consigli che noi possiamo applicare, dentro e fuori casa, per fare in modo che questi 100 kg di cibo non vengano più sprecati e, contemporaneamente, una famiglia media italiana possa risparmiare oltre 500 euro. Il tour tocca 11 tappe in Italia, siamo partiti da Roma e arriveremo come ultima tappa a Milano. Palermo non poteva che essere una delle nostre scelte per questo tour perchè è una città molto attenta ai temi dell’arte, quindi è una città artistica, una città in cui un’installazione artistica sta molto bene”.

– Foto xd6/Italpress –

(ITALPRESS).