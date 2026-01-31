Cronaca

Dà fuoco ai cassonetti e minaccia i carabinieri col cacciavite

"Mi dà fastidio la spazzatura", i fatti a Napoli, in manette un 45enne

di Maria Graziosi - 31 Gennaio 2026

Infastidito dalla spazzatura, ha dato fuoco ai cassonetti. Ma è stato arrestato dai carabinieri. Così è finito in manette un 45enne a Napoli. Una serata di ordinaria follia che poteva avere conseguenze ben peggiori e che solo per fortuna non è degenerata in una tragedia. I fatti si sono verificati a Soccavo che, per sfuggire alla cattura, ha pure provato a minacciare i militari brandendo un cacciavite. Il rogo, nel frattempo, è stato domato dai vigili del fuoco.

Dà fuoco ai cassonetti perché non sopporta la spazzatura

Tutto comincia con una chiamata ai numeri di emergenza delle forze dell’ordine. C’è un tizio che dà fuoco ai cassonetti a Soccavo. Ha iniziato con uno, poi ha continuato con gli altri. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono subito recati sul posto della segnalazione. Basta poco ai militari per individuare il piromane. È un uomo già noto ai database delle forze dell’ordine. Abita a quindici minuti a piedi dal luogo dell’incendio. Quando vanno a pizzicarlo lo trovano ancora sporco delle sostanze infiammabili utilizzate per appiccare il rogo e seminare il panico.

Le minacce e l’arresto

Inizialmente, il 45enne era calmo. Forse s’era già sfogato. Aveva già sfogato la rabbia contro i cassonetti a cui aveva dato fuoco. Poi, a un certo punto, ha cambiato registro. La rabbia, o forse la paura scaturita dalla consapevolezza di averla fatta grossa, ha preso il sopravvento. E così l’atteggiamento collaborativo s’è trasformato in furia. Ha brandito un cacciavite e ha provato a minacciare i carabinieri. Che, per tutta risposta, l’hanno immobilizzato e arrestato. Quando è tornato in sé, i militari gli hanno chiesto perché si fosse improvvisato piromane. E hanno scoperto che non s’era affatto “improvvisato” incendiario.

“Non è la prima volta”

Alle domande dei carabinieri, il 45enne ha risposto con naturalezza. Affermando che a lui dà fastidio vedere la spazzatura in strada. E perciò ha deciso di fare da sé, trasformando i cassonetti in un fuoco di rifiuti. Una risposta che ha lasciato interdetti i militari. A cui l’uomo ha confessato che, quella, non sarebbe stata la prima volta. Già in precedenza, infatti, avrebbe “termovalorizzato” a suo modo i rifiuti. Ora l’uomo deve rispondere delle accuse di danneggiamento seguito da incendio e resistenza.