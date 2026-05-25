Flotilla, due italiani fermati in Libia: processati come clandestini

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Persi contatti con loro domenica pomeriggio; Tajani: udienza oggi

di Askanews - 25 Maggio 2026

Roma, 25 mag. (askanews) – Si sono persi domenica (24 maggio alle 15.22) pomeriggio i contatti con Domenico Centrione e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani del convoglio via terra della Global Sumud Flotilla (GSF), fermati a Sirte da miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. Su Instagram di Centrione un ultimo video in cui si sentono le sirene.

Secondo fonti informate, i due connazionali sono stati trasferiti a Bengasi, in attesa di processo mentre vengono trattati come potenziali clandestini. Sono 10 in tutti i volontari del “Land Convoy” fermati (sono cittadini di Spagna, Polonia, Stati Uniti, Argentina, Uruguay e Tunisia), mentre tentavano di avanzare la loro posizione per negoziare con le autorità libiche.

A margine di un evento all’Istituto Treccani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato: “Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l’udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. “Speriamo che si possa risolvere in modo positivo la questione”, ha aggiunto Tajani. “Stiamo avendo un’interlocuzione anche con Bengasi (dove i due attivisti sarebbero stati portati, Ndr) e dovrebbero andare stamani davanti al giudice, quindi il giudice dovrebbe, mi auguro, decidere di farli ritornare in Italia. Se li espellono meglio così, stiamo lavorando, la situazione libica non è semplice”, ha spiegato il ministro.