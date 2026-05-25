Politica

Amministrative: da Salerno a Pistoia la partita si chiude al primo turno

A Reggio Calabria Cannizzaro fa il pieno di voti. L'affluenza in calo fortifica il consenso attorno ai candidati forti.

di Paolo Diacono - 25 Maggio 2026

Amministrative: ci siamo, arrivano le proiezioni e la questione può già decidersi al primo turno un po’ ovunque. A Salerno la “certezza” De Luca veleggia verso l’elezione al primo turno. Altrove, invece, la situazione appare un po’ più complicata. I numeri della tornata elettorale delle comunali nei comuni capoluogo di provincia disegnano un quadro molto legato alle dinamiche territoriali. Ma, se dovesse essere confermato il trend che sembra intravedersi all’orizzonte, per il Pd di Elly Schlein si tratterebbe di una sonora sconfitta. Confermata, e non lenita, dalla conferma De Luca.

Amministrative, la solita certezza De Luca

Secondo le proiezioni, l’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca viaggia verso la vittoria al primo turno. Con un margine incolmabile per i suoi avversari. Il quinto mandato per De Luca si fa una concretezza a ogni giro di lancette. Stando ai numeri di Consorzio Opinio per Rai, De Luca tornerà sindaco con il 58% dei voti. Gli avversari, praticamente, sono stati decimati. Al secondo posto c’è Franco Massimo Lanocita (candidato M5s-Avs) con poco più del 15,5%. Addirittura più giù il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi con il 12,2%. L’unica novità, rispetto alla prima, riguarda il passaggio del testimone tra gli sfidanti. Marenghi, nella seconda proiezione, supera Lanocita. Ma la sostanza non cambia. E, anzi, De Luca si attesta oltre il 59% dei voti.

La riscossa del centrodestra

Ma i numeri sembrano importanti anche per il centrodestra. Anzi. A Venezia, si andrebbe verso la vittoria di Simone Venturini che si candida raccogliendo l’eredità della giunta Brugnaro. Se fossero confermati i dati delle proiezioni, non ci sarebbe bisogno di ballottaggio con il 50,7% dei consensi. Martella, candidato Pd, si ferma al 37%. Farebbe ancora meglio di De Luca il candidato del centrodestra a Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Dalla sua ci sarebbe addirittura il 68,8% dei consensi mentre l’esponente dem Domenico Battaglia si fermerebbe al 21,7%. Insomma niente ballottaggi.

Il caso Messina

In Sicilia vince (o almeno guida) Federico Basile. Esponente di Sud chiama Nord, partito caro all’ex sindaco del capoluogo peloritano Cateno De Luca. Pure per lui ci sarebbe una vittoria al primo turno, per le proiezioni è al 53,7%. Staccatissimo Marcello Russo, candidato dal centrodestra, col 31% mentre la M5s Antonella Russo non va oltre il 12%.

Pistoia torna al centrosinistra

Importante il risultato toscano perché a Pistoia tornerà il centrodestra. Le amministrative hanno consegnato un responso netto che ha visto Giovanni Capecchi conquistare la fascia tricolore. La sua sfidante, Anna Maria Celesti alla guida del centrodestra, ha raggiunto il 42,70% e a Fabrizio Mancinelli, candidato di Pistoia Rossa, col 2,44%. L’esponente dem sfiora invece il 55% dei consensi. La “pratica” è già sbrogliata. Elly Schlein almeno ha una bandierina da rivendicare.

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