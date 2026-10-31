Da Halloween al prossimo Hard Rock Hotel: Las Vegas non dorme mai

Askanews Video

Da capitale del peccato a capitale dell’esperienza: Caesars fa 60 anni

di Askanews - 31 Ottobre 2026

Las Vegas, 31 ott. (askanews) – Las Vegas conserva un’abilità rara: trasformare il divertimento in un’esperienza totale. Non è soltanto la città dei casinò, ma un palcoscenico dove memoria, intrattenimento e consumo si sovrappongono. E se la domanda è se resti la capitale del divertimento, la risposta è subito chiara grazie alla capacità della Sin City di sorprendere senza ripetersi.

Qui la storia non è un museo, ma parte del prodotto. Caesars Palace celebra sessant’anni, mentre luoghi come il Westgate richiamano il passato di Elvis Presley e del suo periodo a Las Vegas. È una città che vende il proprio mito, ma lo rinnova continuamente. Ne è un esempio l’Arte Museum un’esperienza artistica digitale immersiva che spazia dai capolavori del Musée d’Orsay parigino alla Pumpkin Town dove vivere Halloween in pieno.

Nostra guida d’eccezione è Heidi Hayes: “Mi chiamo Heidi Hayes e sono la direttrice della comunicazione della Las Vegas Convention and Visitors Authority. Potete semplicemente chiamarla Visit Las Vegas”.

Hayes spiega che la Strip oggi mescola resort storici e architetture del futuro. La Sphere è già diventata un’attrazione nonostante sia così recente: ospita artisti di generi diversi – dai Metallica agli Eagles – e spettacoli che coinvolgono il pubblico oltre lo schermo. Il divertimento non è più solo guardare, ma sentire, toccare e attraversare. “Il Mago di Oz è il loro spettacolo fisso, va in scena più volte al giorno: prende quel film e lo riporta davvero alla vita. È un’esperienza 4D”, dichiara.

C’è anche una Las Vegas più raffinata, lontana dagli stereotipi dell’azzardo. La scena gastronomica va dagli chef celebri alle piccole attività familiari, e propone cucina internazionale, creativa e di alto livello. Forse è proprio questa varietà a mantenere viva la città, tra mitologie e novità.

“Qui al Sahara abbiamo un altro di quegli hotel vintage di Las Vegas che esistono da sempre – è qui che suonava il Rat Pack, con Sammy Davis e Frank Sinatra. Eppure siamo da Maroon, il nuovo ristorante dello chef Kwame Onwuachi, quello più di tendenza della città. La scena culinaria di Las Vegas è davvero elevata”, spiega.

Maroon dal Los Angeles Times è stato definito “la migliore steakhouse di Las Vegas e non solo”. E da qui potrebbe partire una riflessione sul fatto che Sin City non è forse più soltanto la capitale dell’eccesso: è diventata una capitale dell’esperienza. E in un’epoca di intrattenimento ovunque, questo può valere più di qualsiasi insegna al neon. In queste immagini girate da askanews potete avere in anteprima anche il nuovo Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas: sta sorgendo al posto del vecchio The Mirage sulla Strip e dovrebbe aprire nel corso del 2027. Una chitarra gigantesca che promette di non deludere gli appassionati del genere e che sui social già esercita un grande richiamo.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio e immagini di askanews