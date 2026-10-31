Artissima, Gallerie d’Italia presentano la mostra di Massimo Vitali

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Che si terrà nel museo torinese nel 2027

di Askanews - 31 Ottobre 2026

Torino, 31 ott. (askanews) – “Sarà una mostra che racconta uno dei più grandi narratori per immagini della nostra contemporaneità, Massimo Vitali, autore originalissimo del panorama della fotografia italiana che ha seguito una strada davvero autonoma. Per usare una categoria di Alberto Savinio potremmo dire che Massimo Vitaglia è un ‘incongregabile’, uno che non ha fatto parte di gruppi, di congreghe, di tendenze, ma negli anni ’90 ha deciso di raccontare l’Italia attraverso le persone che si riunivano nei luoghi di massa, che erano appunto le spiagge. che erano le discoteche, che erano i concerti. E dietro all’immediatezza visiva delle sue immagini in realtà si nascondono affreschi sociologici, antropologici che raccontano a volte più anche delle pagine dei giornali o dei libri di storie il nostro Paese”. Lo ha detto ad askanews Corrado Benigni, curatore della mostra su Vitali che le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo ospiteranno a Torino nel 2027. La mostra è stata anticipata nello stand del museo alla fiera Artissima.