Italpress Notizie Agroalimentare

Da Purina 50 milioni per lo stabilimento di Portogruaro, il sito compie 40 anni e si rinnova

di Italpress - 18 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del quarantesimo anniversario dello stabilimento produttivo di Portogruaro, Purina, azienda leader in Europa nella cura dei pet, annuncia una nuova fase di sviluppo del sito con due importanti investimenti che ne confermano il ruolo strategico all’interno del network produttivo europeo. Il primo mira a potenziare e modernizzare lo stabilimento per soddisfare una domanda crescente e in continua evoluzione nel segmento super premium; il secondo è invece dedicato all’impianto per il trattamento delle acque reflue. Questi investimenti si inseriscono nella più ampia strategia di sviluppo industriale avviata dall’azienda in Italia, che comprende anche il recente annuncio del nuovo hub produttivo Purina di Mantova, confermando la volontà dell’azienda di investire nel dinamico mercato del petcare europeo.

Fondato nel 1986, lo stabilimento di Portogruaro è oggi uno dei siti più avanzati del network europeo Purina e rappresenta un centro di eccellenza per la produzione di alimenti per cani e gatti. Il sito ha rafforzato il proprio ruolo strategico grazie a competenze distintive nella produzione degli alimenti secchi, nei controlli qualità, nell’eccellenza operativa, nell’innovazione, nella sostenibilità ambientale e nell’industrializzazione di nuovi prodotti. Oggi Portogruaro non è solo un sito produttivo, ma un hub di competenze che abilita innovazione e standard qualitativi elevati, contribuendo all’evoluzione del portafoglio Purina e supportando la crescita del business nei mercati europei. E sebbene questo investimento rafforzi ulteriormente le nostre capacità produttive e il nostro percorso di innovazione, il suo obiettivo finale è offrire soluzioni nutrizionali sempre più avanzate per gli animali da compagnia.

Lo stabilimento di Portogruaro produce alcuni dei marchi premium più rappresentativi di Purina. Per accompagnare questa evoluzione, Purina investe oltre 50 milioni in uno specifico percorso di trasformazione che accompagnerà lo sviluppo dello stabilimento fino al 2029. In linea con la crescente domanda di prodotti super premium e nutrizione specialistica, il progetto prevede interventi progressivi sull’intera fabbrica, mantenendo la continuità produttiva del sito e confermando il ruolo strategico all’interno del network produttivo europeo. È qui che innovazione di prodotto e capacità industriale si incontrano, consolidando il contributo di Portogruaro allo sviluppo del business europeo. Accanto allo sviluppo produttivo, Purina continua a investire anche nell’evoluzione dei propri processi industriali attraverso la realizzazione del nuovo Waste Water Treatment Plant, un impianto interno per il trattamento delle acque reflue che consentirà allo stabilimento di gestire direttamente un’attività oggi affidata a impianti esterni. Pensato per accompagnare la crescita futura del sito, questo impianto contribuirà a ottimizzare la gestione delle acque reflue, riducendo i trasporti verso impianti esterni e i relativi impatti ambientali, con benefici anche in termini di efficienza operativa. Un intervento che conferma l’impegno di Purina nel rendere i processi produttivi sempre più sostenibili e innovativi.

Gli investimenti annunciati a Portogruaro si inseriscono nella più ampia strategia di sviluppo industriale avviata da Purina in Italia, che comprende anche il recente annuncio del nuovo hub produttivo di Mantova. Il nuovo stabilimento, dedicato alla produzione di alimenti umidi e integrato con un polo logistico (a supporto del Gruppo Nestlé), opererà in sinergia con il sito di Portogruaro, sempre più specializzato nella produzione del secco. Due poli produttivi complementari che rafforzano la presenza industriale di Purina nel Paese e consolidano il ruolo dell’Italia all’interno del network produttivo europeo. Fabio Degli Esposti, Amministratore Delegato di Purina Italia e Direttore Regionale Sud Europa, dichiara: “Con Portogruaro e Mantova, Purina conferma una scelta chiara: continuare a investire per sostenere la crescita del petcare in Europa. I nuovi investimenti annunciati oggi rafforzano un sito che da quarant’anni contribuisce alla qualità e all’innovazione del portafoglio Purina, consolidando la specializzazione di Portogruaro nel segmento super premium e il ruolo strategico di Portogruaro e della nuova fabbrica che sorgerà a Mantova network produttivo europeo”.

Filippo Cesari, Direttore dello stabilimento Purina di Portogruaro, aggiunge: “Per il nostro stabilimento, questo anniversario rappresenta un traguardo significativo e un punto di partenza per una nuova fase di sviluppo. In questi quarant’anni Portogruaro ha costruito competenze distintive nella produzione di alimenti secchi, nella qualità, nell’innovazione e nell’eccellenza operativa. I cambiamenti avviati miglioreranno la flessibilità, efficienza e sostenibilità dei processi produttivi. È un percorso reso possibile dal contributo quotidiano delle persone che lavorano nel sito, vero patrimonio di competenze e passione”. “L’investimento annunciato da Purina – commenta il sindaco di Portogruaro Luigi Toffolo – è la testimonianza della crescita avvenuta negli anni da parte di questa importante azienda di livello europeo. Il traguardo dei 40 anni è certamente un risultato di rilievo, che si inserisce in un contesto produttivo, quello della nostra zona industriale, che si conferma ancora una volta solido e attrattivo. Vedere realtà nazionali che credono nel nostro territorio è certamente un ottimo segnale, non solo per l’asse strategico di Portogruaro ma anche per le ricadute occupazionali che ne conseguono. Aspetto, quest’ultimo, per noi estremamente importante”.

Le celebrazioni del quarantesimo anniversario rappresentano l’occasione per ripercorrere la storia dello stabilimento e il suo percorso di evoluzione insieme alle istituzioni, ai dipendenti, alle loro famiglie, e agli stakeholder del territorio, guardando ai progetti che ne accompagneranno lo sviluppo nei prossimi anni.

– foto ufficio stampa Purina –

(ITALPRESS).