Esteri

Trump annuncia l’intesa con la Groenlandia

Stavolta l'accordo c'è sul serio. E il premier groenlandese esulta: "Riconosciuto diritto all'autodeterminazione"

di Cristiana Flaminio - 19 Settembre 2026

C’è l’accordo sulla Groenlandia: lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump. E questa volta non parla da solo. Già, perché l’avvenuta intesa è stata pure confermata dal premier groenlandese Jens Frederik Nielsen e ribadito dal Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Si tratta di una matassa che, finalmente, si sarebbe dipanata. Gli Stati Uniti entrano, in maniera netta e dalla porta principale, sullo scenario delle vie artiche aperte, non solo alle rotte commerciali, dal disgelo e su cui, adesso, si stanno giocando i nuovi equilibri geopolitici globali.

Trump: c’è l’accordo con la Groenlandia

La notizia, Trump, l’ha data al solito sul suo (in tutti i sensi) social di Truth. E lo ha fatto in un post dallo stile insolitamente istituzionale. “Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno raggiunto un accordo con il Regno di Danimarca e con la Groenlandia che garantisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità in Groenlandia, affrontando completamente tutte le numerose preoccupazioni degli Stati Uniti”. Il clou arriva adesso. “Inoltre, d’ora in poi, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una base in Groenlandia, una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili in Groenlandia senza la nostra esplicita approvazione scritta”.

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La Groenlandia è soddisfatta

Il premier Nielsen ha spiegato: “L’accordo sarà vantaggioso per tutti noi, sia per quanto riguarda la sicurezza e la difesa, sia per il continuo sviluppo della Groenlandia. L’accordo garantisce la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale, rispettando al contempo i confini e la sovranità del Regno”. E non solo, perché l’intesa con Trump per la Groenlandia è un passo importante. “Abbiamo raggiunto un punto in cui un accordo tra la Groenlandia, la Danimarca e gli Stati Uniti è raggiungibile. Un accordo che riconosce la posizione della Groenlandia e il diritto all’autodeterminazione. Rafforza la cooperazione tra i nostri tre Paesi. Una soluzione che è buona per tutte le parti e che rafforza la sicurezza degli Stati Uniti, della Groenlandia e dell’intera alleanza occidentale”.