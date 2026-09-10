Cronaca

Roma in tilt per il maltempo: come sempre, la pioggia paralizza la Capitale

Il primo violento nubifragio della stagione manda in crisi la Capitale: oltre 120 interventi dei vigili del fuoco, strade sommerse, alberi caduti, voragini e automobilisti salvati dalle vetture intrappolate nell’acqua

di Lino Sasso - 10 Settembre 2026

È bastato il primo nubifragio della stagione per mandare Roma in tilt. La violenta ondata di maltempo che ha investito la Capitale ha riproposto un copione ormai noto: strade trasformate in fiumi, alberi e rami caduti, garage e attività commerciali allagati, fermate della metropolitana inagibili e voragini aperte sull’asfalto. Il bilancio degli interventi restituisce la dimensione dell’emergenza. Sono oltre 120 le operazioni effettuate già dai vigili del fuoco e se ne prevedono ancora numerosi. Sono infatti migliaia le telefonate arrivate per segnalare situazioni di difficoltà provocate dalla pioggia battente.

Auto allagate, bus bloccati nel traffico e stazioni metro chiuse

Particolarmente critica la situazione sulle principali arterie con diversi automobilisti rimasti bloccati all’interno delle proprie vetture a causa dell’acqua che ha invaso la carreggiata. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per portarli in salvo.

Non va meglio alle piste ciclabili trasformate in veri e propri corsi d’acqua, mentre scale e sottopassaggi sono diventati improvvisate cascate. Del trasporto pubblico è forse superfluo anche parlare. Autobus, tram e metro sono paralizzati, bloccati nel traffico o sui binari. Molte fermate della metropolitana rese inagibili sono state chiuse.

A complicare ulteriormente la situazione sono state le voragini apertesi in diverse strade, diventate pericolosi anche per le automobili. A questo si aggiungono alberi e grossi rami precipitati a terra, oltre ai numerosi allagamenti di locali, garage e abitazioni.

In poche parole, Roma è letteralmente paralizzata dal maltempo, con automobilisti in difficoltà, trasporti bloccati e vigili del fuoco impegnati in decine di interventi contemporaneamente. E siamo solo al primo vero acquazzone dopo mesi di caldo torrido.