Viaggio con la realtà virtuale fra i maestri del vetro di Murano

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L’esperienza immersiva alla The Venice Glass Week a Venezia

di Askanews - 10 Settembre 2026

Venezia, 10 set. (askanews) – Trovarsi accanto a un maestro vetraio di Murano mentre crea le sue opere d’arte osservandone da vicino gesti, tecniche e lavorazioni nella fornace, grazie alla realtà virtuale. È l’esperienza offerta da “The Magic of Murano Glass – La magia della lavorazione del Vetro di Murano”, progetto di realtà immersiva realizzato a Venezia nell’ambito della decima edizione di The Venice Glass Week (dal 12 al 20 settembre), allestito all’interno della mostra “Consorzio Promovetro Murano: 10 anni di The Venice Glass Week – Viaggio reale e virtuale tra passato e futuro” a Palazzo Morosini Gatterburg, negli spazi dedicati ad artisti e designer over 35. “Posizionando sugli occhi questi video si avrà veramente la sensazione di essere all’interno di una delle nostre fabbriche, di essere al fianco del maestro, di essere quasi partecipe delle lavorazioni, spiega Luciano Gambaro, Presidente Consorzio Promovetro Murano.

Il progetto è in otto lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, arabo moderno e giapponese), il sistema può funzionare senza computer esterni e senza connessione internet, con l’obiettivo di portare e far conoscere l’arte del vetro di Murano nel mondo. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con il Consorzio Promovetro Murano.