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Damiano David e Dove Cameron, nozze da favola in Val d’Orcia

Matrimonio blindatissimo a Montalcino per la coppia rock-pop del momento. Tra curiosità, vip e un ricevimento da mille e una notte

di Redazione - 24 Settembre 2026

Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi nella cornice da cartolina della Val d’Orcia. La cerimonia, come anticipato da Montalcinonews.com, si terrà nel Palazzo Comunale di Montalcino, affacciato sulla piazza del Popolo, il salotto cittadino amato da vip e celebrità. Massimo riserbo su abiti, fiori, testimoni, invitati. Nessun dettaglio trapela, ma l’atmosfera è quella del grande evento.

Reunion dei Maneskin in vista?

Tra i fan è partita la caccia all’indizio. Damiano sarà raggiunto dagli altri tre membri dei Maneskin, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, per una reunion a sorpresa? Nulla è confermato, ma la fanbase è in fermento. In molti stanno raggiungendo Montalcino nella speranza di scorgere gli sposi e, chissà, magari anche un momento rock inatteso.

Un ricevimento da sogno tra lusso, stelle e Brunello

Dopo il sì, la festa si sposterà a Castiglion del Bosco, il celebre wine resort del gruppo Rosewood Hotels, uno dei più esclusivi al mondo: 42 suite, 11 ville private, Spa, cantina storica e il ristorante bistellato Campo del Drago guidato dallo chef Matteo Temperini. Un luogo che negli anni ha conquistato star internazionali come Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, Paul McCartney, George Clooney, Adam Sandler, Ivanka Trump, il pilota Mercedes George Russell e persino gli Obama. Tra vigneti, relax e alta cucina, Damiano e Dove hanno scelto uno squarcio di paradiso toscano per il loro giorno speciale.

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