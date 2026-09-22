Dandini scherza su Vannacci: al Pride ci saranno i carri… armati

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Ai Diversity Media Awards: il partito è Trapassato remoto nazionale

di Askanews - 22 Settembre 2026

Roma, 22 set. (askanews) – “C’è un certo generale che l’ha scritto proprio nel programma del suo partito, che mi sembra che si chiami Trapassato remoto nazionale… ha scritto proprio che in televisione non ci devono essere omossesualismi, genderismi e soprattutto niente gusto lesbico, che non ho capito che ma è, tipo gusto puffo con panna? Com’è il gusto lesbico?”.

Così Serena Dandini, scherzando sul presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, dal palco della cerimonia dei Diversity Media Awards alla Nuvola di Roma dove è salita per premiare la Miglior Serie Tv Kids and Teen di questa edizione.

“State tranquilli perché vi vedo, voi siete gente da Pride – ha proseguito – il Pride resterà, … ci sarà la parata militare, coi carri armati; meglio indossare la divisa, però se proprio ci tenete a un dress code libero, potete sfilare col carro delle streghe con rogo finale, che è il nuovo sport nazionale. Questo non è il futuro che noi vogliamo. Questo ha il sapore di un perverso, di una nostalgia di un passato che abbiamo vissuto e dove non vogliamo mai più tornare, mai più” ha detto ancora Dandini. “Ma io ho molta fiducia nei giovani, nelle generazioni future, per questo sono onorata di premiare proprio le serie Teen and Kids”.

L’undicesima edizione dei riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti nel corso dell’anno precedente per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere, età, etnia, disabilità, LGBT+, aspetto fisico, ha visto tra i premiati Enzo Iacchetti come Personaggio dell’anno, Miglior Programma Tv “Splendida Cornice”, Miglior Film “La vita da grandi”, Miglior Serie Tv Italiana “M – Il figlio del secolo”, Miglior Serie Tv Straniera “Adolescence”, Miglior Programma Radio “Say Waaad?”, Miglior Podcast Pride Creator dell’anno Maria Bosco, Miglior Prodotto Digital”Papà per scelta” e Miglior Serie Tv Kids and Teen “Riv4li”.