Economia

Exor non cederà (ulteriori) quote di Ferrari

Dopo la call del Cfo de Boer con gli analisti, le "fonti" raddrizzano il tiro

di Pietro Pertosa - 23 Settembre 2026

No, Exor non venderà (altre) quote di Ferrari. Le fonti “vicine” alla cassaforte degli Agnelli hanno mandato avanti le solite fonti beneinformate per chiarire (o forse rettificare…) le parole pronunciate dal Cfo Guido de Boer durante l’ultima conference call con gli analisti. Il manager aveva spiegato, in soldoni, che “come ogni altro asset del portafoglio” anche le azioni di Maranello potevano essere valutate nell’ambito delle operazioni che stanno interessando la ristrutturazione del patrimonio della stessa Exor.

Exor non vende quote di Ferrari

De Boer era stato possibilista, forse troppo. Aveva detto che Exor, riguardo a Ferrari, si sarebbe comportata “come qualunque investitore”. Badando, cioè, al (solito) rapporto costi-benefici o, per dirla ancora meglio prima occorrerebbe valutare la liquidità disponibile insieme al margine di debito. Se non ci fosse spazio a sufficienza, potrebbe essere necessario valutare ogni possibilità. Tra quelle offerte già dal portafoglio, monetizzando gli asset. Solo che lo stesso Cfo di Exor aveva tenuto a precisare che, al momento, la holding non aveva di certo intenzione di ridurre (ancora) la sua esposizione in Ferrari.

Un equilibrio delicato

Exor aveva già ceduto, poco più di un anno e mezzo fa, quote di Ferrari per un controvalore da ben tre miliardi di euro. Non era stata, come ha ribadito il Cfo, una scelta dettata da esigenze di liquidazione. Semmai si trattava di correggere gli equilibri di esposizione. Dal momento che la sola quota in Maranello rappresentava il 50% delle esposizioni stesse di Exor. Oggi quel rapporto è sceso al 38%. “Considerando anche i multipli a cui la società – ha affermato de Boer – veniva scambiata, si trattava di un rischio considerevole ed era prudente ridurre la concentrazione. E questo abbiamo fatto all’epoca”. Oggi il multiplo è “di molto inferiore”. Maranello dovrebbe essere al riparo da ulteriori cessioni da parte di Exor. Almeno per ora.