Attualità

L’AI ci estinguerà davvero? L’allarme dei ricercatori e i rischi che ignoriamo

Un allarme che arriva dai laboratori dell’AI, rischiamo l’estinzione.

di Marzio Amoroso - 23 Settembre 2026

Contenuto grafico generarto con AI

L’idea che l’AI possa causare l’estinzione umana entro dieci anni non nasce da fantascienza. Arriva da figure interne ai laboratori che sviluppano i modelli più avanzati. Tra questi ci sono l’ex ricercatore di Anthropic Jacob Coxon e il suo ex collega Evan Hubinger. Coxon ha lasciato il settore denunciando una corsa considerata irresponsabile verso sistemi sempre più potenti. Secondo lui le aziende stanno giocando d’azzardo con le nostre vite. Il punto critico è lo sviluppo di modelli capaci di auto‑migliorarsi e progettare versioni più avanzate di sé stessi. Hubinger, ancora attivo nella ricerca, ha dichiarato di ritenere non trascurabile il rischio di estinzione causato da una futura superintelligenza. Non parla dei sistemi attuali, ma di un possibile salto tecnologico nei prossimi anni.

Gli scenari estremi, cybersicurezza e armi biologiche

Nel dibattito emergono scenari ad alto impatto. Uno riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nella cybersicurezza offensiva. Modelli avanzati potrebbero automatizzare attacchi complessi contro infrastrutture critiche. Un altro scenario riguarda le armi biologiche. L’AI potrebbe facilitare la progettazione o la diffusione di agenti pericolosi. Capacità oggi limitate a gruppi altamente specializzati potrebbero diventare più accessibili. Questi scenari restano ipotetici e vanno trattati con cautela. Il rischio è trasformare l’AI in un mostro astratto e poco concreto.

Il vero pericolo, i problemi attuali dell’AI

Mentre si discute di apocalisse tecnologica, i rischi reali sono già sotto i nostri occhi. L’AI viene usata per produrre disinformazione su larga scala. Influenza campagne politiche, mercati e opinione pubblica. Esistono problemi seri di concentrazione del potere tecnologico. Pochi attori controllano modelli che impattano su economia, lavoro e sicurezza. La mancanza di trasparenza rende difficile valutare i rischi in modo indipendente. Anche la cybersicurezza è già esposta. Sistemi automatizzati possono individuare vulnerabilità e sfruttarle più rapidamente.

Perché servono regole globali sull’AI

Il punto centrale è la regolamentazione globale dell’AI. Senza norme condivise, ogni Paese corre la propria corsa tecnologica. Questo aumenta i rischi e riduce il controllo collettivo. Servono standard comuni su sicurezza, responsabilità e uso militare dei sistemi avanzati. Solo così si possono affrontare sia i rischi attuali sia quelli futuri.

Leggi tutte le News di Attualità