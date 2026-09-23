Torino

Carabinieri in e-bike nei parchi per un controllo più capillare di Torino

di Redazione - 23 Settembre 2026

Per un controllo del territorio più agile nelle aree verdi urbane, nei parchi pubblici e nel centro città Anche la città di Torino vedrà l’impiego di pattuglie dei Carabinieri su moderne e-bike a pedalata assistita. Partiranno da questa settimana, infatti, i primi servizi in bicicletta, utili per potenziare l’attività di controllo del territorio cittadino, in particolare all’interno di parchi pubblici, nelle aree verdi urbane e nei percorsi/aree ciclabili. L’obiettivo principale, oltre a quello di raggiungere aree o itinerari a limitato accesso alle auto, è l’orientamento prioritario di vicinanza al cittadino. Un’opportunità che un mezzo come la bicicletta offre per intensificare il contatto diretto e l’interazione con la cittadinanza, favorendo così visibilità e prossimità dell’Arma sul territorio, nel rigoroso rispetto per l’ambiente. Le e-bike saranno utilizzate dai Carabinieri della Stazione di Torino Borgo San Salvario e, in provincia, dalle Stazioni di Venaria e Pinerolo.

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