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Daniel Craig testimonial del lancio internazionale di Denza

di Italpress - 25 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – BYD annuncia la collaborazione con l’attore britannico Daniel Craig in occasione del lancio internazionale di DENZA, il marchio premium del Gruppo BYD. L’ingaggio dell’agente segreto più iconico degli ultimi anni, si inserisce nella strategia di espansione internazionale che vedrà il brand approdare, a partire dal 2026, nei principali mercati globali.

DENZA, primo marchio premium al mondo interamente dedicato ai veicoli a nuova energia, punta a consolidare la propria presenza su scala internazionale attraverso una visione che integra innovazione tecnologica e design di ispirazione europea. Un posizionamento che intercetta una domanda in crescente evoluzione verso soluzioni di mobilità avanzate, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico. In questo contesto, Daniel Craig, l’agente segreto più iconico degli ultimi anni, accompagnerà il lancio nel corso dell’anno, contribuendo a rafforzare la riconoscibilità e il posizionamento del marchio nei nuovi mercati. La partnership con una figura di statura globale rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di lancio e sviluppo di DENZA a livello internazionale. Tra i momenti chiave, spicca il debutto europeo della Z9GT, ammiraglia del brand, previsto per l’8 aprile presso il Palais Garnier a Parigi. Un appuntamento simbolico che sancisce l’ingresso ufficiale di DENZA nel mercato europeo.

“Daniel Craig incarna una sintesi distintiva di forza, eleganza e autenticità – valori che riflettono pienamente l’identità di DENZA. Nel percorso di espansione del marchio in Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa, siamo orgogliosi di collaborare con un artista capace di esprimere, con la propria presenza e il proprio carattere, lo spirito del brand. Insieme intendiamo raccontare come tecnologia, design ed emozione possano convergere in una nuova visione della mobilità premium” ha dichiarato

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).