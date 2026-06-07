Cultura & Spettacolo

IN LIBRERIA – Lo sciopero delle sardine e la dignità conquistata

di Eleonora Ciaffoloni - 7 Giugno 2026

Le sardiniere è un libro che colpisce subito, prima ancora che per il contenuto, per la sua forma visiva e materiale. Il volume – edito da In Transito con la traduzione e postfazione a cura di Luca Sanfilippo – illustrato in bianco e nero, compresa la copertina, restituisce immediatamente un’atmosfera cupa, quasi severa. Ma non si tratta di una cupezza fine a sé stessa: è una scelta estetica coerente con il mondo che racconta, quello delle fabbriche di sardine nella Bretagna degli anni Venti, dove il lavoro è duro, i ritmi sono massacranti e la vita delle operaie è segnata dalla fatica quotidiana. La forza del libro sta proprio nel suo essere un oggetto ibrido, a metà tra documento storico e narrazione letteraria.

Lo sciopero di Douarnenez: quando le donne trasformano il malcontento in azione

Al suo interno non troviamo solo una storia, ma un vero e proprio archivio vivo di voci: testimonianze, canzoni di lavoro, cori da protesta, discorsi tra operaie e operai. Tutto contribuisce a costruire un racconto corale che ha la forma di un reportage direttamente proveniente dagli anni Venti, capace di restituire la realtà sociale e politica di un mondo operaio in fermento. Attraverso le pagine prende forma lo sciopero delle sardinière di Douarnenez, uno degli episodi più significativi di mobilitazione femminile dell’epoca. Le donne, inizialmente isolate nelle fabbriche, iniziano a riconoscere la propria condizione comune e a trasformare il malcontento in azione collettiva. È qui che il libro diventa anche testimonianza politica: racconta le differenze sociali, le disuguaglianze di lavoro, lo sfruttamento sistematico della manodopera femminile, temi che in parte risuonano ancora oggi con sorprendente attualità.

Lucie Colliard e il libro come opera politica: educare senza dominare

Lucie Colliard, ex insegnante e militante inviata sul posto dalla Confédération Générale du Travail, emerge come una presenza discreta ma fondamentale. Non impone una narrazione dall’alto, non indottrina, ma accompagna le operaie nella costruzione della propria voce, trasformandole in soggetti consapevoli. Educa senza dominare lasciando spazio alla forza collettiva delle lavoratrici. Il risultato è un libro che si legge come un documento storico ma si vive come un’opera letteraria e politica insieme. La dimensione visiva, con le sue immagini, amplifica la durezza del racconto e allo stesso tempo ne rafforza la verità emotiva. Ogni pagina sembra portare con sé il rumore delle fabbriche, il ritmo degli zoccoli, le voci delle marce e dei cori di protesta.

Non è solo una narrazione del passato ma anche una lezione di rispetto contro lo sfruttamento delle donne, che qui non sono figure marginali ma protagoniste assolute. Donne che lavorano, che si organizzano, che fanno politica nel senso più concreto del termine: nelle strade, nelle fabbriche, nella vita quotidiana. Un’opera intensa e necessaria, che unisce valore documentario e potenza narrativa e che ricorda che la dignità non è mai concessa: è sempre conquistata.

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