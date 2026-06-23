Ddl caccia, Conte: è incostituzionale, contrasta con l’articolo 9

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"Quando saremo al governo lo abrogheremo"

di Askanews - 23 Giugno 2026

Roma, 23 giu. (askanews) – “Siamo assolutamente, convintamente con voi, perché riteniamo che questo provvedimento legislativo sia contra constitutionem”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in piazza del Pantheon a Roma alla manifestazione delle associazioni ambientaliste contro il ddl caccia in corso di approvazione al Senato.

“Perché nella Costituzione, noi – ha sottolineato l’ex premier – abbiamo lavorato per riformare l’articolo 9. L’articolo 9, lo ricordiamo, ha introdotto nella Costituzione il concetto di tutela dell’ambiente, protezione e preservazione della biodiversità e della sostenibilità ambientale anche rispetto alle generazioni future. Quindi ha introdotto una rivoluzione di cui qui a palazzo, alla Camera dei deputati e al Senato non se ne sono ancora accorti: ma quella è una rivoluzione, perché significa che ogni provvedimento di legge, ogni atto dovrà essere conformato alla Costituzione. Allora, questo provvedimento – ha ribadito Conte – non è conforme a Costituzione, perché non tutela l’ambiente, non preserva la biodiversità e non ci lascia un pianeta sostenibile, un’Italia sostenibile in un legame virtuoso anche con le generazioni future”.

“La nostra opposizione – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – sarà dura, intransigente, fermissima. Se a colpi di maggioranza riusciranno con arroganza a portarla alla fine in dirittura finale, ci impegniamo, quando saremo al governo a ristabilire un nuovo ordine costituzionale”.