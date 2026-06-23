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Perline speck e zucchine, semplicità, gusto e freschezza in tavola

Un piatto facile da preparare, gustoso e adatto in queste giornate estive. Pochi ingredienti, tante soddisfazioni

di Gianluca Pascutti - 23 Giugno 2026

Una ricetta facile da replicare, nata dall’incontro tra pochi ingredienti capaci di regalare un grande risultato. Le perline allo zafferano e porcini si uniscono alla delicatezza delle zucchine e al sapore deciso dello speck, creando un piatto profumato e ricco di carattere. Perfetta per la stagione più calda, questa preparazione è leggera ma appagante, si può gustare appena fatta, quando il condimento avvolge gli gnocchetti in tutta la sua cremosità, oppure anche a temperatura ambiente, mantenendo intatti sapore e consistenza. Il profumo dei funghi, il colore dorato dello zafferano e la nota sapida del Parmigiano Reggiano rendono questo piatto una proposta semplice, genuina e davvero gustosa. Le Perline speck e zucchine sono l’ideale per un pranzo in famiglia o da consumare in allegra compagnia durante una gita fuori porta.

Perline speck e zucchine

Ingredienti per 4 persone

Per l’impasto:

• 350 g farina 00

• 350 ml acqua

• 10 g porcini secchi

• 1 bustina zafferano

• 50 g burro

Per il condimento:

• 400 g zucchine

• 1 cipolla

• 4 fette spesse speck

• prezzemolo tritato

• Parmigiano Reggiano

• olio EVO, sale e pepe

Procedimento:

Trita i porcini e mettili nell’acqua con zafferano e burro. Porta quasi a bollore, aggiungi la farina tutta insieme e mescola energicamente fino a ottenere un impasto compatto. Lascia riposare 15 minuti. Forma le praline e cuocile in acqua salata finché salgono a galla. Intanto rosola la cipolla con olio, aggiungi le zucchine a cubetti e lo speck a striscioline. Scola le perline, saltale nel condimento e completa con prezzemolo e Parmigiano.