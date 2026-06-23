Cronaca

Pigneto, donna presa pugni in strada. Nel quartiere romano esplode la rabbia e i residenti chiedono più controlli

di Gianluca Pascutti - 23 Giugno 2026

Nel quartiere romano Pigneto una donna di 48 anni è stata colpita con violenza in via Braccio da Montone, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. L’aggressore l’ha sorpresa alle spalle, l’ha scaraventata a terra e l’ha colpita al volto prima di fuggire. Le urla hanno svegliato i residenti, che si sono affacciati e hanno messo in fuga l’uomo. La vittima è stata portata al San Giovanni con una prognosi di sette giorni.

Pigneto e l’aggressione che riaccende la paura

L’episodio ha scosso un quartiere già provato da mesi di segnalazioni notturne. La dinamica è rapida e brutale, l’attacco improvviso, la caduta a terra, pugni al volto e fuga immediata. La donna ha fornito una prima descrizione dell’uomo ai carabinieri che stanno in queste ore analizzando le immagini delle telecamere della zona per identificarlo. Da quanto è emerso da alcune testimonianze pare che il delinquente sia di origini straniere. Le indagini si concentrano sui movimenti registrati nelle strade laterali, spesso poco illuminate e frequentate da gruppi che creano tensione.

Il quartiere chiede risposte e invoca più controlli

Nel Pigneto cresce la sensazione di vulnerabilità. Nei gruppi di zona si parla di episodi simili, soprattutto contro donne sole nelle ore più tarde. Molti residenti chiedono una presenza costante delle forze dell’ordine e controlli mirati nei punti più critici. In alcuni commenti emerge anche l’idea di ronde spontanee, segnale di un disagio che supera la semplice richiesta di vigilanza.

Le indagini e la situazione attuale

I carabinieri della Compagnia Roma Casilina stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio utile. La donna ha sporto denuncia e ha confermato la dinamica dell’aggressione. L’uomo è ancora ricercato. Le pattuglie sono state intensificate nelle vie interne del quartiere, dove spesso si concentrano episodi di microcriminalità.