Putin: l’Europa si sta preparando alla guerra con programma di riarmo

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Il presidente russo: pronti a rispondere alle minacce

di Askanews - 23 Giugno 2026

Mosca, 23 giu. (askanews) – I Paesi occidentali “mentono” quando evocano il rischio di una guerra con la Russia, perché vogliono giustificare il riarmo e l’aumento delle spese militari. Lo ha detto Vladimir Putin, secondo cui la Russia è pronta a una adeguata risposta alle minacce.

“In Occidente si parla apertamente del fatto che si stanno preparando alla guerra con noi, aumentando i bilanci militari offensivi”, ha affermato il capo dello Stato durante l’incontro con i laureati delle università del Ministero della Difesa, del Ministero delle Situazioni di Emergenza, dell’FSB, del FSO, della Guardia Nazionale Russa (Rosgvardia), del Ministero degli Interni, del Comitato Investigativo e del Servizio Penitenziario Federale.

“La Russia è pronta a reagire prontamente e adeguatamente a qualsiasi minaccia interna ed esterna”, ha detto il leader russo.

Putin ha inoltre accusato l’intero Occidente di lavorare per l’Ucraina e di rifornire Kiev di droni.

“Naturalmente, con un impatto così massiccio, quando tutto l’Occidente lavora per loro, questi droni arrivano in un flusso enorme”, ha detto ai diplomati delle accademie militari superiori.

Il presidente russo ha aggiunto che i paesi occidentali non sono ancora arrivati al punto di attaccare la Russia dal proprio territorio, perché comprendono che seguirebbe una risposta di Mosca.