DeepSeek presenta V4, e rilancia la sfida sull’IA

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L’aggiornamento del modello open source e low cost

di Askanews - 24 Aprile 2026

Milano, 24 apr. (askanews) – DeepSeek, ha presentato un nuovo aggiornamento a oltre un anno dal suo debutto globale. La startup cinese, che ha scosso il mercato dell’intelligenza artificiale con modelli competitivi e a basso costo, ha lanciato V4, che introduce diverse novità concrete: una finestra di contesto molto più ampia, fino a circa un milione di token, per gestire testi e dati molto più lunghi senza perdere coerenza; migliori capacità di ragionamento, soprattutto su codice e compiti complessi; e un’architettura più efficiente, che riduce in modo significativo i costi di utilizzo.

“Il fatto che DeepSeek riesca a ridurre così tanto i costi renderà più difficile per le altre aziende aumentare i prezzi e stabilirà una soglia minima nel mercato. Poi è stata scelta la strada dell’open source, ed è un aspetto molto positivo”, ha spiegato Anton van den Hengel, dell’universit di Adelaide.

Il codice è accessibile e modificabile, a differenza dei modelli chiusi adottati da molti player occidentali. Restano però le criticità: come altri chatbot cinesi, DeepSeek evita temi sensibili e solleva dubbi su censura e dati, con limitazioni su dispositivi governativi in vari Paesi.

Nonostante questo, il basso costo ne favorisce la diffusione, soprattutto nei mercati emergenti. Sul piano industriale, il caso DeepSeek ha rilanciato l’ecosistema cinese dell’IA, attirando investimenti e aumentando la competizione.