Meteo

Maltempo e aria fredda in arrivo dall’Est, l’Italia rischia un brusco calo delle temperature

Correnti fredde dall’Est pronte a investire l’Italia con un netto calo termico.

di Marzio Amoroso - 24 Aprile 2026

L’Italia si prepara a un passaggio di maltempo atmosferico più dinamico, segnato dall’arrivo di correnti più fredde provenienti dall’Europa orientale. Non si tratta di un’irruzione gelida estrema, ma di un afflusso capace di riportare le temperature 2–4°C sotto la media del periodo, soprattutto nelle regioni esposte ai venti orientali. I modelli confermano un raffreddamento reale, misurabile e coerente con la circolazione attesa sul continente.

Da dove arriva davvero l’aria fredda

Le analisi meteorologiche mostrano una saccatura colma di aria più fredda in discesa dall’Europa nord‑orientale verso i Balcani. Da qui, parte dell’aria più fresca riesce a raggiungere anche l’Italia, soprattutto il Nord‑Est e le regioni adriatiche. Non è un “Buran” né un’irruzione diretta dalla Russia, ma un flusso continentale attenuato che può comunque incidere sul quadro termico e sulla stabilità atmosferica protando forte maltempo.

Temperature in calo e instabilità più diffusa

Il raffreddamento sarà accompagnato da una fase più instabile. Le correnti orientali e nord‑orientali favoriranno piogge, rovesci e temporali sparsi, con fenomeni più probabili sulle regioni settentrionali e lungo l’Appennino. Sulle Alpi potrà tornare la neve a quote medio‑alte, un segnale chiaro della natura più fresca della massa d’aria in arrivo. Le massime tenderanno a scendere, mentre le minime potranno risultare più frizzanti soprattutto nelle zone interne.

Cosa aspettarsi in concreto

l’Italia vivrà una fase di maltempo più fresca e instabile, con un calo termico sensibile ma non eccezionale. Un passaggio tipico della primavera, che alterna impulsi freddi e rimonte miti in rapida successione. Per chi vive nel Nord‑Est, il cambiamento sarà più evidente, con giornate più fresche, vento orientale e precipitazioni intermittenti.