Cronaca

Omicidio neonati, Chiara Petrolini condannata a 24 anni

La sentenza mette un punto (almeno in primo grado) a una vicenda che ha scosso profondamente l'opinione pubblica per la sua freddezza e complessità psichica

di Dave Hill Cirio - 24 Aprile 2026

Chiara Petrolini, la studentessa 22enne condannata per il caso dei neonati sepolti

La notizia che l’Italia attendeva è arrivata: la Corte d’Assise di Parma ha emesso il verdetto per uno dei casi più agghiaccianti degli ultimi anni, quello di Chiara Petrolini, la giovane di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa i suoi due figli neonati.

Omicidio neonati

La sentenza mette un punto (almeno in primo grado) a una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica per la sua freddezza e complessità psichica.

La sentenza: 24 anni e 3 mesi di reclusione. Dopo oltre tre ore di camera di consiglio, i giudici hanno stabilito la pena per la 22enne, ricalcando in gran parte le richieste della Procura (che aveva sollecitato 26 anni) ma introducendo una distinzione fondamentale tra i due tragici eventi.

I dati precisi della condanna di Chiara Petrolini

Pena inflitta: 24 anni e 3 mesi di reclusione. Il verdetto: Chiara Petrolini è stata condannata per l’omicidio premeditato e la soppressione di cadavere del secondo neonato (ritrovato nell’agosto 2024).

L’assoluzione parziale: la Corte l’ha invece assolta dall’accusa di omicidio per il primo neonato (partorito nel maggio 2023), derubricando il reato o lo stato del fatto, pur confermando la responsabilità per la soppressione del cadavere.

Le attenuanti

I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche, giudicate prevalenti o equivalenti alle aggravanti, tenendo conto della giovane età e della “fragilità psichica” emersa dalle perizie.

L’analisi del caso: tra “apparenza” e abisso

Il resoconto del processo ha portato alla luce il ritratto di una ragazza che viveva una doppia vita. Da un lato la “brava ragazza” universitaria e babysitter, dall’altro una giovane capace di indurre il parto in solitudine e gestire la morte dei figli senza mai mostrare cedimenti esterni.

Le news di ultim’ora e le reazioni

La difesa. L’avvocato Nicola Tria aveva chiesto l’assoluzione totale invocando l’incapacità di intendere e volere, descrivendo Chiara come un soggetto “immaturo e fragile”.

La sentenza di oggi, pur condannandola a una pena severa, sembra aver parzialmente recepito la complessità del quadro psicologico per quanto riguarda il primo episodio.

La Procura. Il procuratore Alfonso D’Avino ha espresso parziale soddisfazione per la tenuta dell’impianto accusatorio, definendo la pena “congrua” alla gravità dei fatti.

Le parti civili. I genitori del fidanzato (padre dei neonati, rimasto totalmente ignaro delle gravidanze) hanno accolto la sentenza con un silenzio carico di dolore, mentre la comunità di Traversetolo resta ancora incredula.

Cosa succede ora alla giovane?

Nonostante la condanna a 24 anni, Chiara Petrolini resta per ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa che la sentenza diventi definitiva o che si apra il processo d’Appello, che la difesa ha già preannunciato.