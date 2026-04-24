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Ue, Costa: riapertura immediata Stretto Hormuz “è vitale”

Lo ha dichiarato ai cronisti il presidente del Consiglio europeo a Cipro

di Askanews -

Milano, 24 apr. (askanews) – La riapertura immediata dello stretto di Hormuz è “vitale per il mondo intero”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a Cipro, dopo un pranzo di lavoro tra l’Unione Europea e i leader di Libano, Siria, Egitto e Giordania.

“Lo stretto di Hormuz deve essere riaperto immediatamente, senza restrizioni e senza pedaggi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e del principio della libertà di navigazione. È vitale per il mondo intero”, ha dichiarato Costa davanti alla stampa.

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