Attualità

Dio a uso Referendum

di Giuseppe Tiani - 24 Febbraio 2026

C’è un filo che lega cronaca nera, pacchetti sicurezza in gestazione e referendum, mentre le forze politiche promettono svolte epocali. Il filo non si è spezzato, ma ha logorato l’etica pubblica. L’insicurezza cresce a ogni fatto di sangue, si gonfia nei titoli, diventa hashtag e il Parlamento la piega ad arena, i partiti a manifestazione o conferenza stampa. Si annunciano strette, si promettono svolte, mentre la giustizia rivendica autonomia e ricorda che le norme non si scrivono sull’onda dell’emozione, esercitando quando può un effetto di freno.

Il personale della Polizia di Stato presidia le strade con pochi uomini ed esposizioni sempre più pericolose. Poliziotti e Carabinieri supereroi nei giorni pari, bersaglio nei dispari. Si pretende uno Stato forte coltivando un dibattito fragile, i diritti si difendono con fervore, mentre i doveri evaporano e non fanno share. Il Capo dello Stato richiama a misura e coesione. Nella Repubblica dei social la misura è un difetto, la sobrietà un limite. E non mancano contraddizioni tra chi oggi contesta i quesiti referendari mentre ieri ne rivendicava l’impianto.

Eppure, Simone Weil ricordava che l’obbligo viene prima del diritto, non per morale ma come architrave della convivenza. Se l’obbligo scompare dal lessico civile, resta la pretesa, mentre la sicurezza si misura in percezione e la responsabilità viene rinviata. Tranne per chi indossa una divisa, lì per l’obbligo il conto arriva sempre. Nel dibattito referendario c’è chi ha scomodato perfino Dio, trasformando la fede in gettone per il jukebox dello slogan.

Si è dimenticato che il dovere viene prima del diritto, perché come osservava Piero Calamandrei le istituzioni non vivono di parole ma di responsabilità. Così il dovere resta fuori palinsesto, mentre la sua caricatura occupa la scena. Senza un’idea condivisa di responsabilità sicurezza e giustizia resteranno slogan, la politica un teatro e Dio ridotto a comparsa.