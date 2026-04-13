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Ditonellapiaga vince la battaglia legale: il suo disco si chiamerà Miss Italia

Gli organizzatori del concorso avevano ritenuto potenzialmente lesiva l'intitolazione dell'album dell'artista

di Dave Hill Cirio - 13 Aprile 2026

La cantante Ditonellapiaga vince la battaglia legale sul titolo del suo nuovo album “Miss Italia”. Il Tribunale di Roma ha infatti rigettato il ricorso presentato dagli organizzatori del concorso di bellezza Miss Italia, dando il via libera definitivo all’utilizzo del nome per il progetto discografico.

Ditonellapiaga vince la battaglia legale

La decisione rappresenta un punto cruciale nella controversia che aveva acceso il dibattito mediatico fin dallo scorso Festival di Sanremno.

Il nodo centrale riguardava l’uso del marchio “Miss Italia” per il suo album. Una iniziativa considerata dagli organizzatori del concorso come potenzialmente lesiva della propria immagine e dei diritti esclusivi legati al brand.

Tuttavia, secondo il giudice, nel caso specifico non si configura alcuna violazione, soprattutto perché il titolo viene utilizzato in un contesto artistico e creativo.

La sentenza

La sentenza rafforza così un principio fondamentale. Lla libertà di espressione artistica deve essere tutelata, soprattutto quando non danneggia direttamente altri soggetti. Un passaggio chiave che continua a fare giurisprudenza nel rapporto tra arte – in questo caso, musica – e diritti dei marchi.

Grande soddisfazione da parte di Ditonellapiaga, che aveva sempre sottolineato un “uso artistico e ” del concetto legato alle miss più importanti d’Italia.

L’artista aveva spiegato come il titolo “Miss Italia” rappresenti un simbolo legato al suo senso personale di inadeguatezza, al fallimento e alla ricerca della propria identità. Temi lontani da qualsiasi riferimento diretto al concorso.

La vicenda legata al concorso Miss Italia

La vicenda, richiamata proprio nei giorni precedenti all’uscita dell’album, quando era emersa l’incertezza sul possibile cambio di titolo a causa del ricorso legale. Con la decisione del tribunale, il caso si chiude definitivamente, permettendo al disco di proseguire senza ostacoli il suo percorso commerciale e artistico.

Un effetto pubblicitario

Dal punto di vista mediatico, la notizia aveva avuto un forte impatto, trasformando una disputa legale in un potente strumento di visibilità per l’artista.

Il caso Ditonellapiaga – Miss Italia rimane così un esempio concreto di come il confine tra cultura pop, branding e libertà creativa sia sempre più sottile e centrale nel panorama musicale contemporaneo.