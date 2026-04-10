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Tracollo Sanremo 2026: il successo di classifica dura la metà

Il Festival ha accorciato il ciclo di vita delle canzoni in gara, già dimenticate

di Dave Hill Cirio - 10 Aprile 2026

Classifica Airplay EarOne: il tracollo di Sanremo 2026, il successo ora dura la metà. Il panorama musicale italiano sta vivendo una scossa tellurica che ha un nome preciso: EarOne. La classifica dell’airplay radiofonico di aprile sta portando alla luce un fenomeno che in molti definiscono il “tracollo di Sanremo”. Se nel 2025 le canzoni del Festival avevano blindato le frequenze radiofoniche per l’intera primavera, quest’anno il successo sembra avere una data di scadenza molto più ravvicinata.

Il confronto impietoso: Sanremo 2025 vs 2026

I dati parlano chiaro: il dominio dei brani sanremesi sulle radio italiane è durato esattamente la metà rispetto alla scorsa edizione. Se nel 2025, a metà aprile, la Top 10 era ancora un monologo del Festival, oggi lo scenario è drasticamente cambiato. Le hit dell’Ariston stanno scivolando verso il basso con una velocità inedita, lasciando spazio a nuove uscite che hanno letteralmente “cannibalizzato” l’attenzione dei direttori artistici.

Il sorpasso dei Big: Achille Lauro e il duo Ferro-Giorgia

A guidare questa rivoluzione post-sanremese è Achille Lauro. Con il suo nuovo singolo “In Viaggio Verso Il Paradiso”, l’artista ha conquistato la vetta della classifica EarOne (Settimana 15/2026) con una scalata impressionante, strappando lo scettro ai reduci della kermesse.

Il vero “colpo di grazia” alla coda lunga di Sanremo, con Tiziano Ferro e Giorgia. Il loro inedito “Superstar” è entrato direttamente alla posizione numero 5, segnando il debutto più alto della settimana. Questa collaborazione monumentale ha dimostrato che le radio nazionali sono pronte a voltare pagina non appena i “pesi massimi” della discografia tornano in campo.

Chi resiste tra i sanremesi?

Nonostante il calo generalizzato – clamoroso, il baratro per Sal Da Vinci – , alcuni brani mantengono una buona tenuta. Ditonellapiaga, con la sua trascinante “Che fastidio!”, resta stabile nella parte alta della classifica (#4), confermandosi la vera regina radiofonica del Festival 2026. Seguono a fatica Sayf con “Tu mi piaci tanto” e Samurai Jay con “Ossessione”, che pur restando in Top 10, iniziano a perdere punti preziosi nel monitoraggio del Weighted Airplay.

Perché questo cambio di rotta?

Il pubblico e le radio sembrano cercare una freschezza che vada oltre l’evento di febbraio. La strategia delle major di rilasciare singoli fortissimi (come quelli di Annalisa, ancora presente in Top 10 con “Canzone Estiva”) subito dopo il Festival ha accorciato il ciclo di vita delle canzoni in gara. Il successo radiofonico nel 2026 è un gioco di velocità. Chi non rinnova la propria proposta rischia di sparire dalle playlist nel giro di poche settimane.