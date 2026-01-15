Food

Dolce Carnevale, la storia croccante dei crostoli e la ricetta che profuma di tradizione

di Gianluca Pascutti - 15 Gennaio 2026

Il Carnevale apre ogni anno le porte alle cucine di tutta Italia, riportando sulle tavole un dolce leggero, friabile e inconfondibile. I crostoli, noti anche come chiacchiere, galani, bugie o cenci, raccontano una storia antica che attraversa secoli, territori e famiglie. Questo dolce non vive solo di zucchero a velo e frittura, vive di memoria collettiva, di mani infarinate e di rituali che si ripetono, puntuali, tra gennaio e febbraio.

Un dolce che arriva da lontano

La tradizione dei crostoli affonda le radici nell’antichità. Già in epoca romana, durante le feste invernali, si preparavano impasti semplici da friggere velocemente nello strutto. La ricetta si è evoluta nel tempo, ma l’idea è rimasta la stessa, pochi ingredienti, lavorati con cura, per ottenere una sfoglia sottilissima che in cottura si gonfia e diventa croccante. In Friuli e nel Triveneto il nome crostoli richiama proprio questa consistenza secca e fragrante, diversa da zona a zona ma sempre riconoscibile.

Tradizione popolare e identità regionale

Ogni territorio ha adattato il dolce ai propri usi. Cambia il nome, cambia talvolta il liquore usato nell’impasto, ma il risultato parla la stessa lingua. Il Carnevale non rappresenta solo un periodo dell’anno, diventa un simbolo di convivialità, di abbondanza prima del tempo più sobrio della Quaresima. Le famiglie si ritrovano, stendono la pasta insieme e discutono su quanto sottile debba essere la sfoglia, spesso “più trasparente possibile”.

La ricetta classica dei crostoli per 6 persone

Ingredienti:

Farina 00 – 500 g

Burro morbido (o strutto) 70 g

Zucchero 60 g

Uova 3

Grappa o vino bianco secco 1 bicchierino

Sale un pizzico

Olio di semi per friggere

Zucchero a velo per la finitura

Procedimento:

Disponi la farina sul piano di lavoro, aggiungi zucchero e sale, poi incorpora il burro. Unisci le uova una alla volta e profuma con la grappa. Lavora l’impasto fino a ottenere una massa liscia ed elastica. Fai riposare per almeno venti minuti. Stendi quindi la pasta molto sottile, tagliala a strisce o rettangoli e friggi in olio caldo fino a leggera doratura. Asciuga su carta assorbente e completa con abbondante zucchero a velo.

Un classico che non passa di moda

Oggi i crostoli compaiono anche in versioni al forno o aromatizzate, ma la ricetta tradizionale resta la più amata. Questo dolce di Carnevale continua così a raccontare l’Italia attraverso una leccornia semplice, capace di unire storia, gusto e territorio in ogni morso.