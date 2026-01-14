Sport

Tarvisio accende i riflettori, la Coppa del Mondo femminile di sci porta entusiasmo, campionesse e prenotazioni da record

Tutto pronto per la tappa di Coppa del Mondo di sci femminile a Tarvisio.

di Marzio Amoroso - 14 Gennaio 2026

Tarvisio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, che riporterà sulla pista Di Prampero le migliori interpreti delle discipline veloci. L’evento, già di per sé prestigioso, sta assumendo contorni ancora più speciali grazie all’arrivo anticipato delle atlete e all’ondata di entusiasmo che sta travolgendo l’intero comprensorio.

Le campionesse sono già in pista, arrivate le italiane e Lindsey Vonn

Le azzurre della velocità hanno già raggiunto Tarvisio per prendere confidenza con il tracciato, accolte dal calore dei tifosi e da un clima di grande attesa. Ma la presenza che più ha fatto vibrare gli appassionati è quella della statunitense Lindsey Vonn, icona mondiale dello sci alpino, arrivata in anticipo per seguire da vicino le ricognizioni. La sua presenza ha immediatamente catalizzato l’attenzione dei media e dei fan, trasformando l’evento in un vero magnete per il pubblico internazionale.

Prenotazioni in crescita e un entusiasmo contagioso

L’arrivo delle campionesse ha generato un effetto immediato, le strutture ricettive della zona stanno registrando un’impennata di prenotazioni, con numerosi appassionati che vogliono assicurarsi un posto a bordo pista per assistere alle gare. Bar, ristoranti e attività locali si preparano a un fine settimana di grande affluenza, mentre l’intero territorio respira un’energia nuova, fatta di aspettative, orgoglio e voglia di mostrare il meglio della montagna friulana.

Una vetrina internazionale per Tarvisio

La Di Prampero, già teatro di competizioni di alto livello, si conferma una pista ideale per le discipline veloci, tecnica, spettacolare e perfettamente preparata. La tappa di Coppa del Mondo rappresenta un’occasione unica per valorizzare il territorio, attirare nuovi flussi turistici e consolidare il ruolo del Friuli Venezia Giulia nel panorama dello sci internazionale.

Un evento che unisce sport, territorio e identità

Tra l’arrivo delle atlete, l’entusiasmo crescente e l’afflusso di pubblico, Tarvisio si prepara a vivere giornate indimenticabili. La Coppa del Mondo non è solo una competizione, è un momento di comunità, un’occasione per mostrare al mondo la forza, la bellezza e l’ospitalità della montagna friulana.