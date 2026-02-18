Cronaca

Trovato a Scandicci il cadavere di una donna decapitata

di Andrea Scarso - 18 Febbraio 2026

Il cadavere di una donna decapitata è stato trovato oggi a Scandicci, alle porte di Firenze. Il corpo senza vita si trovava all’interno dell’area dell’ex Cnr, in una zona verde nei pressi del parco del casello dell’Acciaiolo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale sanitario del 118 e il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. L’area del ritrovamento è stata isolata dalla polizia locale per consentire lo svolgimento delle operazioni investigative.

Secondo le prime informazioni emerse, il cadavere della donna sarebbe stato trovato decapitato, un elemento che fin da subito ha fatto ipotizzare un contesto di particolare gravità. Al momento, però, gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

L’identità della donna non è ancora stata accertata. Non risultano documenti sul corpo e non è chiaro se la vittima fosse residente nella zona o se il luogo sia stato scelto per abbandonare il cadavere.

Nell’area dell’ex Cnr sono in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Presente anche il medico legale, che dovrà fornire i primi elementi utili a stabilire l’epoca e le cause della morte. Gli accertamenti serviranno inoltre a capire se il decesso sia avvenuto nello stesso punto del ritrovamento o altrove.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo e coordina le indagini. Al momento nessuna pista viene esclusa. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore, anche in relazione a eventuali segnalazioni di persone scomparse.

IN AGGIORNAMENTO

