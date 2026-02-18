Attualità

Tentato rapimento di un bambino a Caivano: arrestato

In manette un 45enne ubriaco del Ghana, paura al supermercato

di Pietro Pertosa - 18 Febbraio 2026

Un altro tentativo di rapimento: avrebbe tentato di rapire un bambino di cinque anni in un supermercato di Caivano, in provincia di Napoli. Un caso che, ancora una volta, ricorda fin troppo da vicino quello accaduto a Bergamo dove un immigrato rumeno è stato arrestato per aver aggredito una bambina rompendole un femore. Adesso a finire in manette è stato un 45enne originario del Ghana. Che avrebbe tentato di portare via un bimbo di soli cinque anni alla madre. Che, per fortuna, è stata aiutata da un’amica e dai presenti a liberarsi dell’aggressore.

Tenta rapimento di un bambino a Caivano

I fatti si sono verificati attorno al plesso che ospita un supermercato in via Atellana. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha affrontato la donna che era insieme a un’amica e ai due bambini di cinque e otto anni. “Questo non è tuo figlio, dammelo”, le avrebbe urlato l’uomo. A quel punto l’amica s’è messa in mezzo consentendo alla donna di scappare all’interno del supermercato, rifugiandosi nei pressi delle casse. Il ghanese, però, non aveva alcuna intenzione di demordere e, anzi, ha provato a seguire la mamma all’interno dell’attività commerciale.

L’arresto dei carabinieri

Il 45enne a Caivano ha provato a mettere in pratica il suo proposito di rapire il bambino ma la cassiera ha difeso la mamma insieme ad alcuni clienti del supermercato. Nel frattempo era arrivato anche il padre del bambino e alla vista dell’uomo, il ghanese è scappato. Sul posto, poi, sono arrivati i carabinieri. A cui la famiglia ha raccontato tutto. I militari si sono messi a scartabellare i filmati delle videocamere scoprendo che il 45enne era ancora nell’area. Lo hanno arrestato con l’accusa di tentato rapimento del bambino. Ora le indagini dovranno fare piena chiarezza attorno all’episodio.