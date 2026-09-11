Drammatico incidente in Svizzera, autobus si ribalta: morti e feriti

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Il mezzo trasportava 48 50 turisti olandesi in Engadina

di Askanews - 11 Settembre 2026

Susch (Svizzera), 11 set. (askanews) – Un drammatico incidente ha coinvolto un pullman turistico con 48 persone a bordo in Svizzera, e ha causato diversi morti e feriti. La polizia del cantone dei Grigioni ha fatto sapere che a bordo viaggiavano turisti olandesi le persone coinvolte sono turisti olandesi. “Il mezzo era partito da Zernetz e diretto a Susch, sulla strada dell’Engadina, si è schiantato contro un guardrail” ha dichiarato Roman R egg, portavoce della polizia dei Grigioni. Ancora non è stato ufficializzato il numero delle vittime anche se dalle prime informazioni diffuse dalla stampa locale le i morti sono almeno 5 e 3 feriti gravi e una trentina tra contusi e feriti lievi. Sul posto sono al lavoro i mezzi di soccorso anche se non sono ancora note le cause dell’incidente.