Cronaca

Omicidio in casa di riposo in Friuli

Tragedia nella casa di riposo di Percoto, dove un anziano è stato trovato senza vita dopo una violenta aggressione

di Marzio Amoroso - 11 Settembre 2026

In Friuli un 91enne è stato ucciso a coltellate all’interno della casa di riposo Villa Orchidea a Percoto, frazione di Pavia di Udine. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata, durante l’orario di visita. La vittima si trovava nella sua stanza, dove sarebbe stata raggiunta dalla figlia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe colpito il padre con un coltello più volte. L’aggressione è avvenuta in pochi minuti, senza che nessuno all’interno della struttura si accorgesse di quanto stava accadendo.

La figlia si presenta ai carabinieri con il coltello

La presunta autrice dell’omicidio è una 61enne, figlia dell’uomo. Dopo l’aggressione, la donna ha lasciato la casa di riposo e si è diretta verso la caserma dei carabinieri. Si è presentata spontaneamente ai militari, consegnando il coltello insanguinato e riferendo quanto accaduto. In quel momento nella struttura era presente anche la madre della donna, moglie della vittima. La donna anziana si trova ospite nella stessa casa di riposo, ma in un’altra stanza. Non avrebbe assistito alla scena e non avrebbe sentito rumori sospetti.

Indagini in corso sulla dinamica e sul movente

Le indagini sull’omicidio a Percoto sono coordinate dalla Procura di Udine. I carabinieri stanno effettuando rilievi nella stanza, analizzando ogni dettaglio utile alla ricostruzione. Sono al vaglio le immagini delle telecamere interne e le testimonianze di personale e familiari presenti. Il movente al momento viene indicato come possibile contrasto economico legato alla gestione dei genitori anziani. Si tratta però di una pista ancora da verificare, che dovrà essere confermata dagli accertamenti e dagli interrogatori.

La donna è stata fermata e si trova sotto interrogatorio

La 61enne è attualmente fermata e interrogata dai carabinieri. È assistita dai suoi legali e nelle prossime ore verranno valutate le misure cautelari. Per un caso di omicidio volontario è probabile la richiesta di custodia cautelare in carcere. L’episodio di Percoto si inserisce in un quadro di forte allarme per la provincia di Udine, già segnata da altri recenti omicidi. La comunità locale è sconvolta da una tragedia maturata in un contesto familiare e di fragilità legata all’età avanzata delle persone coinvolte.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA