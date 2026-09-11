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F1: Al via il weekend di Madrid. Oggi le prove libere

Archiviato lo spettacolo di Monza, lo spettacolo si sposta in Spagna per un appuntamento inedito: il Mondiale di F1 fa tappa per la prima volta a Madrid dove oggi si partirà con le prove libere

di Giuseppe Ariola - 11 Settembre 2026

Archiviato lo spettacolo di Monza, lo spettacolo si sposta in Spagna per un appuntamento inedito: il Mondiale di F1 fa tappa per la prima volta a Madrid dove oggi si partirà con le prove libere. Andrea Kimi Antonelli arriva da leader e con l’obiettivo di sfruttare il momento favorevole. Dopo l’impresa davanti al pubblico italiano, il pilota della Mercedes va a caccia dell’ottava vittoria stagionale e di un altro allungo nella corsa al titolo. Il vantaggio su George Russell è salito a 66 punti, un margine consistente ma non necessariamente rassicurante nell’ottice del titolo iridato. La stagione gli ha già insegnato quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri.

La Ferrari chiamata alla reazione

Se Antonelli può permettersi di amministrare il vantaggio senza rinunciare a vincere, Russell si trova nella situazione opposta. Il britannico deve recuperare terreno in fretta per evitare che il compagno di squadra prenda definitivamente il largo. Alle loro spalle c’è una Ferrari obbligata a reagire dopo il disastroso fine settimana di Monza. Il Cavallino arriva a Madrid con la necessità di ritrovare competitività e tornare stabilmente nelle posizioni di vertice. In particolare Lewis Hamilton, distante 76 punti da Antonelli, vede ridursi sempre di più il margine per tenere aperta la corsa al Mondiale. Anche Charles Leclerc è chiamato a fare di più. Alla Rossa serve, insomma, una scossa che la riporti nelle posizioni cche le spettano sui singoli tracciati.

Le McLaren e la variabile Verstappen

Nella lotta per le prime posizioni proverà a inserirsi anche la McLaren. Lando Norris aveva trovato un ottimo ritmo con le vittorie di Budapest e Zandvoort, prima di doversi accontentare del quarto posto a Monza. Madrid rappresenta l’occasione per riprendere quella striscia positiva, mentre Oscar Piastri è ancora alla ricerca della svolta in una stagione vissuta finora all’ombra del compagno di squadra. Arriva invece con maggiore fiducia Max Verstappen dopo il tero posto nel Gran Premio d’Italia. A rendere ancora più speciale il fine settimana sarà il pubblico spagnolo, pronto a sostenere Fernando Alonso e Carlos Sainz. Per i due ex ferraristi sarà il Gran Premio di casa, per di più in una Madrid che debutta nel calendario della Formula 1.

Orario e dove vedere oggi in tv e streaming le prove libere di F1 a Madrid

In un circuito nuovo per tutti, però, le gerarchie potrebbero essere meno scontate del solito. Qualcosa si inizierà certamente a capire già oggi in occasione delle prove libere. La prima sessione partirà alle13.30, mentre la seconda alle 17. Entrambe saranno trasmesse in diretta in esclusiva su Sky Sport F1 e in streaming attraverso Now e la piattaforma Sky Go.