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Formula 1, Gp di Spagna, a Madrid. Orari di prove e gara. Dove vederla in tv

di Lino Sasso - 10 Settembre 2026

La Formula 1 non si ferma e da Monza è già tempo del Gp di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Per tifosi ed appassionati di motori, della Ferrari ed anche di Kimi Antonelli, in testa al mondiale, è arrivata l’ora delle prove e della gara.

Orario e dove vedere in tv e streaming il Gran Premio di Spagna

Per la tre giorni madrilena della Formula 1 è previsto il tutto esaurito. Si attendono circa 130 mila spettatori al giorno provenienti da tutto il mondo. Chi invece guarderà il Gran Premio di Spagna comodamente dal divano di casa propria potrà seguire le varie sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara in diretta su Sky Sport F1 e in streaming attraverso Now e la piattaforma Sky Go. In chiaro, invece, l’evento sarà fruibile in differita su TV8 e online su TV8.it. Ecco il calendario completo dell’evento:

Venerdì 11 settembre:

Prove libere 1 ore 13.30 (diretta su Sky Sport F1)

Prove libere 2 ore 17 (diretta su Sky Sport F1)

Sabato 12 settembre:

Prove libere 3 ore 12.30 (diretta su Sky Sport F1)

Qualifiche ore 16 (diretta su Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18.30)

Domenica 13 settembre:

Gara ore 15 (diretta su Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18)

Dall’Italia alla Spagna il passo è veramente breve. Specialmente per chi, come i piloti di Formula 1, è abituato a macinare centinaia di migliaia di chilometri nel corso della stagione. Per le scuderie è stato quindi un gioco da ragazzi traslocare monoposto e attrezzature da Monza a Madrid. La prossima tappa del Mondiale sbarca proprio nella capitale spagnola, dove per la prima volta dopo ben 45 anni si terrà il Gran Premio di Spagna. Il circuito sarà la città. Il tracciato è infatti cittadino, quindi i bolidi su quattro ruote sfrecceranno per le suggestive strade di Madrid sfidandosi in 22 curve e vari rettilinei dove si raggiungerà la velocità massima di 340 km/h. Sarà affascinante vedere le monoposto sfilare la curva sopraelevata più lunga del calendario di Formula 1

Sul fronte Mondiale Kimi Antonelli, che ormai si è imposto come il nuovo idolo degli appassionati italiani di sport, arriva carico dell’incredibile successo in casa. L’obiettivo per il talento azzurro della Mercedes non può che essere quello di consolidare sempre più la propria leadership all’interno della scuderia guidata da Toto Wolff proseguendo nella frenetica corsa verso il titolo iridato. Rimanendo negli stessi box, di certo George Russell non è disposto a rimanere a guardare rischiando di consolidare l’idea di perenne inseguitore del compagno di squadra. Sarà interessante vedere se si ripeterà il serrato confronto tra i due andato in scena a Monza. E, in caso, chi la spunterà.

La Ferrari e il nuovo circuito

Per quanto riguarda la Ferrari, il Cavallino dispone di un piccolissimo vantaggio. Lo scorso 9 luglio Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno infatti portato in pista la SF-26 in occasione di un Filming Day, diventando i primi piloti a guidare una monoposto di Formula 1 sul nuovo circuito del Madring. Una circostanza che di certo non consentirà di per sé di fare la differenza in gara ma che, comunque, potrebbe agevolare i piloti della Rossa nel trovare il giusto feeling con il tracciato. Ovviamente, in vista della gara sarà indispensabile ottimizzare il lavoro delle sessioni di prova così da provare a massimizzare le performance di entrambe le monoposto. Va da sé che, come sempre, anche la posizione in griglia di partenza risulterà determinante. Occhio quindi soprattutto alle qualifiche.

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