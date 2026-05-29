Attualità

Drone in Romania, la condanna di Meloni: “Atto gravissimo”

La premier: "Questa guerra non risparmia nessuno". Tajani: "Vicini a Bucarest"

di Cristiana Flaminio - 29 Maggio 2026

Giorgia Meloni replica con durezza all’attacco del drone in Romania. E in una nota, la presidente del consiglio dei ministri ha espresso tutta la vicinanza e la solidarietà sua e del governo al popolo e alle istituzioni di Bucarest. La posizione della premier è netta. La condanna rispetto a quanto accaduto nella notte. Episodio che rinfocola la tensione e rischia di innescare una spirale difficilmente controllabile, è netta e senza appello.

Meloni condanna l’attacco del drone in Romania

Le parole della premier Giorgia Meloni sono chiare: “Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno Stato alleato e membro dell’Unione europea”. Quindi ha sentenziato. “Un atto gravissimo, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea”. La solidarietà è senza se e senza ma. “La mia più profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al Governo e a tutto il popolo romeno”.

Tajani sta con Bucarest

Dopo le parole della premier Meloni, arrivano sul caso del drone in Romania anche quelle del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Condanno con forza la violazione dello spazio aereo della Romania da parte di un drone russo, che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati. Una volta di più – ha aggiunto il capo della Farnesina – . Il governo italiano chiede alla federazione russa, un impegno serio per per una pace giusta e duratura. La mia solidarietà al Governo romeno e alla ministra degli Esteri Oana Toiu”.