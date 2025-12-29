Esteri

“Droni ucraini sulla residenza di Putin”, Mosca annuncia reazioni

La denuncia di Lavrov: "Da Kiev politica di terrorismo di Stato"

di Paolo Diacono - 29 Dicembre 2025

Droni in volo contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin. La denuncia arriva dal ministro degli Esteri della Federazione russa, Sergei Lavrov. Secondo cui i droni sono stati tutti abbattuti. E adesso Mosca minaccia ritorsioni anche se il Cremlino ha la ferma intenzione, pur condannando senza appello l’attacco, di non sottrarsi al tavolo della pace. E, anzi, vuole proseguire i negoziati per il piano che ambisce a scrivere la parola fine sulle ostilità tra Russia e Ucraina.

Droni sulla residenza di Putin, la denuncia di Mosca

Il ministro Lavrov, citato dall’agenzia Tass, ha denunciato l’attacco di 91 droni contro una residenza presidenziale, e dunque nella disponibilità di Vladimir Putin, che si trova nella regione di Novgorod. “Nella notte del 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico con 91 droni da attacco a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod”, ha dichiarato Lavrov. Che ha specificato: “Tutti i droni sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea delle Forze Armate russe”. Ma adesso la partita rimane aperta.

Annunciate ritorsioni

Non ha fatto certo piacere a Mosca l’attacco dei droni contro la residenza di Putin. E Lavrov ha spiegato che una risposta russa ci sarà. Dal momento che “obiettivi e tempistiche” della stessa azione di risposta sarebbero già stati determinati. Fatto questo che non indurrà i diplomatici russi ad abbandonare il tavolo delle trattative. Ma che consente al governo russo di deplorare, con forza, l’azione ucraina che, secondo Lavrov, rappresenterebbe “la transizione finale del regime di Kiev verso una politica di terrorismo di Stato”.