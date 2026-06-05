Due grandi classici danno vita a un nuovo prodotto

Askanews Video

In arrivo la limited edition

di Askanews - 5 Giugno 2026

Ascoli Piceno, 5 giugno. – In arrivo la nuova collaborazione tra Ringo e Gocciole, che punta ad inserire un nuovo prodotto nel mercato snack. L’unione dei due storici brand, infatti, proverà a ritagliare il proprio spazio in un mercato mai come oggi pieno, ma al contempo sempre alla ricerca della novità.

L’intervista di Francesco Maria Agnoli, Senior Equity Manager Italy Ringo: “Ringo e Gocciole sono due brand straordinari che fanno parte della quotidianità dei consumatori. Unendo i loro universi abbiamo la possibilità di dare vita, con una limited edition, ad un alternativa valida agli italiani nei momenti della colazione e della merenda. Con questo nuovo prodotto abbiamo la volontà di portare un’esperienza di consumo che sia ancora più avvolgente rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi con Ringo e Gocciole singolarmente.”

Ringo, oggi leader nel settore snack in Italia con 7.7 milioni di consumatori italiani, prova a rafforzare la propria posizione grazie alla collaborazione con Gocciole, che conta numeri simili. Valore aggiunto per entrambi i brand la capacità di innovarsi ed adattarsi alle esigenze del tempo.

Nuovamente l’intervento di l’intervista di Francesco Maria Agnoli, Senior Equity Manager Italy Ringo: “Se noi prendiamo queste due marche e le andiamo a declinare nella quotidianità, accade qualcosa di simile alle collaborazioni in altri campi, come nella cultura pop musicale: quando due artisti provenienti da realtà diverse si uniscono, spesso scoprono di essere complementari. Parallelamente, lo stesso concetto avviene con la nascita e il lancio di Ringo feat Gocciole.”

La limited edition Ringo feat Gocciole nascerà nello stabilimento di Ascoli del Gruppo Barilla. Simbolo di rinascita dopo l’alluvione del 2011, l’industria conta 18 ricette originali e una superficie di 105.000 m . Con oltre 200 impiegati, Ringo e Gocciole hanno scelto lo stabilimento marchigiano proprio per gli elementi di tradizione, innovazione e qualità presenti nell’industria marchigiana.

(Servizio Pubbliredazionale)