Esteri

Due petroliere attaccate dagli Houthi: è escalation

Le milizie dello Yemen hanno rivendicato un attacco coordinato con droni e missili balistici contro due petroliere battenti bandiera saudita, la Encelia e la Layla

di Dave Hill Cirio - 23 Luglio 2026

Escalation nel Mar Rosso, due petroliere saudite attaccate dagli Houthi: il racconto diviso tra la stampa Usa e i media arabi,

Petroliere attaccate

Una nuova e pesante impennata di tensione sulle rotte marittime del Medio Oriente. Le milizie dello Yemen hanno rivendicato un attacco coordinato con droni e missili balistici contro due petroliere battenti bandiera saudita, la Encelia e la Layla. I fatti, mentre le due navi navigavano nelle acque del Mar Rosso.

L’azione, all’indomani dell’annuncio da parte del gruppo di un vero e proprio “blocco navale” contro i porti della Arabia Saudita. In particolare, il terminal energetico di Yanbu, fondamentale rotta alternativa dopo le turbolenze che stanno interessando lo Stretto di Hormuz.

I dettagli dell’operazione

I fatti, confermati parzialmente dalle agenzie di sicurezza marittima internazionali come la britannica Ukmto, indicano la situazione. Almeno una delle due imbarcazioni ha subito danni e un incendio a bordo prima che l’allarme venisse rientrato.

L’episodio ha immediatamente spinto diverse navi mercantili a invertire la rotta verso il Canale di Svezia o la rotta del Capo di Buona Speranza. Così, accendendo nuovamente i riflettori sul delicato nodo dei trasporti petroliferi mondiali.

Oltre all’impatto militare ed economico, l’evento ha evidenziato una profonda spaccatura nella narrazione mediatica globale, riflettendo le diverse priorità strategiche e politiche delle potenze in campo.

La prospettiva dei media americani: sicurezza dei mari e impatto sui mercati energetici

Negli Stati Uniti, network come Cnn, Bloomberg, Reuters e la stampa economico-finanziaria hanno affrontato la notizia ponendo al centro tre elementi chiave. In primo piano la sicurezza della navigazione internazionale, l’inflazione e la stabilità delle forniture energetiche.

Gli approfondimenti americani sottolineano come l’azione degli Houthi sia strettamente intrecciata con la più ampia contrapposizione tra Washington e Teheran.

La stampa Usa evidenzia con preoccupazione un rischio. Temuto il blocco contemporaneo dello Stretto di Hormuz e del passaggio di Bab el-Mandeb che può provocare uno shock sui prezzi del greggio a livello globale.

Sotto il profilo militare, i media statunitensi enfatizzano il ruolo e le contromisure del Comando Centrale degli Stati Uniti e delle coalizioni alleate, descrivendo l’attacco degli Houthi come una palese violazione del diritto marittimo e un atto di pirateria che minaccia la libertà di commercio.

La copertura nei media arabi

Nel mondo arabo, la copertura dell’attacco presenta sfumature decisamente più complesse e polarizzate, a seconda della linea editoriale delle singole emittenti e dei paesi di riferimento.

Da un lato, i media del Golfo e legati all’Arabia Saudita, come Al Arabiya e Al Hadath, condannano duramente l’attacco definendolo un’aggressione ingiustificata guidata dall’Iran per destabilizzare l’area e ritorsione per le recenti dinamiche geopolitiche regionali.

L’attenzione di questi network, concentrata sull’impatto economico per i Paesi arabi vicini, come l’Egitto, che rischia enormi perdite finanziarie legate alle minori entrate del Canale di Suez.

Dall’altro lato, emittenti come Al Jazeera o le reti legate all’asse della resistenza panaraba raccontano l’evento all’interno del quadro generale del conflitto mediorientale.

Quindi, risalto alle dichiarazioni degli Houthi, i quali collegano le proprie azioni navali al sostegno alla causa palestinese a Gaza e alla risposta alle restrizioni aeroportuali e commerciali imposte allo Yemen.

Piuttosto che un mero atto di pirateria, la descrizione dell’operazione come uno strumento di pressione politica diretta sia contro la coalizione saudita sia contro la presenza militare occidentale nella regione.