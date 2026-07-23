Cronaca

Uccide l’investitore della sorella: minorenne arrestato

A seguito di una violenta sequenza di eventi scoppiata nel tardo pomeriggio, il diciannovenne Simone Concas ha perso la vita trafitto da diverse coltellate

di Giorgio Brescia - 23 Luglio 2026

Inquirenti sul luogo dove un giovane di 19 anni è stato ucciso a coltellate, a Bari Sardo, in Ogliastra, da un minorenne

Uccide l’investitore della sorella: fermato minorenne.

Grave fatto di sangue a Bari Sardo in Sardegna, uccide a coltellate il 19enne investitore della sorella: i carabinieri fermano il fratello della 22enne, un minorenne.

Sangue alle porte di Bari Sardo: uccide l’investitore

Il fatto di sangue, nella regione dell’Ogliastra dell’isola. A seguito di una violenta sequenza di eventi scoppiata nel tardo pomeriggio, il diciannovenne del posto, Simone Concas, ha perso la vita trafitto da diverse coltellate.

Nel corso della notte, i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno notificato ed eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un minorenne, accusato di essere l’autore materiale del fendente fatale.

La dinamica dei fatti: dall’impatto con l’auto alla violenta colluttazione e all’omicidio

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e coordinate dalla Procura della Repubblica di Lanusei, il delitto è scaturito dopo un grave episodio stradale.

Simone Concas, alla guida della propria automobile, avrebbe travolto una ragazza di ventidue anni schiacciandola contro un muro roccioso.

Subito dopo l’impatto, la vittima si sarebbe data alla fuga senza prestare soccorso, scatenando l’inseguimento da parte del fidanzato della giovane e del fratello minore.

I due inseguitori hanno raggiunto il diciannovenne poco distante dal luogo del sinistro.

Tra i presenti è scoppiata una violenta lite degenerata in uno scontro fisico, durante il quale il minorenne avrebbe estratto un’arma da taglio colpendo ripetutamente Concas e provocandone il decesso prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Le condizioni della ragazza ferita e la posizione del fermato

Mentre il corpo di Simone Concas è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico-legali, la ragazza travolta dall’automobile è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

La giovane ha riportato traumi particolarmente gravi agli arti inferiori, ma resta ricoverata sotto costante osservazione medica.

Il fermato, identificato proprio come il fratello minorenne della ragazza travolta, ora a disposizione della Procura per i Minorenni di Cagliari.

Le forze dell’ordine proseguiamo gli accertamenti per chiarire la posizione degli altri soggetti presenti al momento della colluttazione.