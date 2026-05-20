Politica

Meloni-Tajani contro Ben Gvir: “Le immagini del ministro sono inaccettabili”

Il ministro israeliano si è recato al porto dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla e li ha derisi facendosi largo tra loro

di Ernesto Ferrante - 20 Maggio 2026

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, con riferimento ai filmati diffusi dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, al porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno definito “inaccettabili” le immagini di Ben Gvir. “È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona”, si legge in una dichiarazione congiunta di Meloni e Tajani.

La vergognosa condotta di Ben Gvir

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale si è recato al porto dove sono detenuti gli attivisti e li ha derisi facendosi largo tra loro. Alcuni sono stati messi in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena: “Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare”, ha detto Ben Gvir come si vede in un video che lui stesso ha condiviso sui social. “Sono venuti con molto orgoglio e guardate come sono ridotti ora. Non eroi, niente. Sostenitori del terrorismo”, ha aggiunto l’esponente di estrema destra, che ha poi sventolato una bandiera israeliana.

La reazione del capo della diplomazia israeliana Sa’ar

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha attaccato duramente il suo collega di governo: “Tu non sei il volto di Israele – ha accusato Sa’ar – Hai volontariamente causato danno al nostro Stato in questa vergognosa messinscena e non è la prima volta. Hai vanificato sforzi enormi, professionali e di successo compiuti da così tante persone, dai soldati dell’Idf al personale del ministero degli Esteri e molti altri”.