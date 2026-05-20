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Giorgia Meloni e il premier indiano Modi a Villa Pamphilj

L’arrivo dei due capi di governo

di Askanews -

Roma, 20 mag. (askanews) – Nelle immagini l’arrivo del primo ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi e la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj, a Roma. Il bilaterale si svolge nella Casina del Bel Respiro, poi un pranzo di lavoro ufficiale la Cerimonia di scambio degli accordi. Infine Meloni e Modi si recheranno nel Giardino d’Ingresso per la piantumazione di un albero di Gelso nero donato dal Primo Ministro della Repubblica dell’India.

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