Attualità

Antonio Patuelli confermato alla presidenza Abi

Sarà l'ultimo mandato biennale alla guida dei banchieri, via alle riforme statutarie

di Cristiana Flaminio - 20 Maggio 2026

Antonio Patuelli è stato confermato alla presidenza dell’Abi, l’associazione dei banchieri italiani. La notizia è arrivata dal suo vice, Camillo Venesio, che ha dato conto ai giornalisti presenti dei lavori del comitato esecutivo dell’organizzazione. Una riunione importante che, oltre a rinsaldare in sella il presidente riconfermato Patuelli, è servita pure per riannodare i fili dei tanti discorsi e dei molti dossier aperti sul mondo del credito italiano.

Patuelli confermato all’Abi

Le parole di Venesio sono improntate all’unità di intenti e di obiettivi. “Esco da un Comitato esecutivo dove si è confermata una grande prova di unità del mondo bancario italiano. Abbiamo, con le dichiarazioni di tutti i componenti del Comitato esecutivo, indicato Antonio Patuelli come presidente per il prossimo biennio”, ha dichiarato il vice presidente Abi. Che ha proseguito. “Patuelli ha richiesto espressamente che questo fosse il suo ultimo mandato, pertanto è stata presa un’altra decisione importante”. E ancora. “Avvieremo il processo di modifica statutaria dell’Abi, in modo tale che si possa ampliare la platea di coloro che possono essere nominati in comitato esecutivo e di conseguenza di coloro che possono diventare presidente dell’Abi”. Patuelli confermato, dunque.

Candidato unico per l’ultimo mandato

Antonio Patuelli era l’unico candidato per un ultimo mandato alla guida dell’Abi di cui è stato dunque confermato presidente. Ciò ha aperto la strada alle modifiche statutarie. Finalizzate ad ampliare la platea di coloro che possono entrare nel Comitato esecutivo e, di conseguenza, essere candidati alla presidenza dell’Abi. La revisione, inoltre, punta a includere anche più figure apicali dei grandi gruppi, come presidenti e vicepresidenti delle principali controllate, e ad allungare da due a tre anni la durata dei mandati degli organi associativi, compresi presidente, consiglio e Comitato esecutivo.