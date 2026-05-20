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Meteo, cambia tutto, caldo in arrivo, Italia verso i 30 gradi

L’anticiclone subtropicale prende il controllo, primi segnali d'estate

di Marzio Amoroso - 20 Maggio 2026

L’Italia sta per essere investita da una nuova ondata di caldo dovuta all’ingresso dell’anticiclone subtropicale, una struttura atmosferica che convoglia masse d’aria molto calde dal Nord Africa. Le prime avvisaglie si noteranno già nel fine settimana, ma sarà la prossima settimana a segnare un vero cambio di passo, con un aumento termico deciso e diffuso. Le correnti calde in risalita verso il Mediterraneo centrale favoriranno un innalzamento delle temperature su gran parte del Paese, con condizioni tipicamente estive in netto anticipo rispetto al calendario.

Temperature in forte aumento, picchi fino a 30 gradi

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i valori massimi raggiungeranno i 30°C al Nord, in particolare sulla Pianura Padana e nelle aree interne più lontane dall’influenza marina. Caldo intenso anche sui settori centro‑settentrionali tirrenici, dove l’aria più stabile e asciutta favorirà un’impennata delle massime. Situazione analoga in Sardegna, che rientrerà pienamente nel cuore della cupola anticiclonica, con giornate limpide e temperature tipiche di inizio estate.

Zero termico a 4000 metri: un segnale da non sottovalutare

Uno degli elementi più significativi di questa fase è l’innalzamento in Italia dello zero termico fino a 4000 metri, un livello più comune ai mesi centrali dell’estate. Questo dato indica un’atmosfera eccezionalmente calda anche in quota e rappresenta un fattore da monitorare per le possibili ripercussioni sul manto nevoso residuo in montagna e sulla stabilità dei versanti alpini.

Una settimana stabile e soleggiata

La presenza dell’anticiclone garantirà condizioni di stabilità atmosferica, cieli sereni e un generale aumento della sensazione di caldo. Le giornate saranno dominate dal sole, con ventilazione debole e un clima che ricorderà più giugno che fine maggio. Solo localmente, nelle ore più calde, potranno svilupparsi modesti annuvolamenti nelle zone interne, senza fenomeni rilevanti.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’evoluzione sarà da monitorare, ma al momento gli scenari confermano una fase stabile e molto mite destinata a proseguire per diversi giorni. L’Italia si prepara dunque a vivere un anticipo d’estate, con temperature sopra la media e un’atmosfera decisamente più calda del normale.