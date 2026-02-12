Cultura & Spettacolo

È morto James Van Der Beek: l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

di Emily Gabrielli - 12 Febbraio 2026

La notizia della scomparsa di James Van Der Beek, celebre per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek, ha commosso fan di tutto il mondo. L’attore è morto all’età di 48 anni, dopo aver combattuto contro un cancro al colon-retto. Una malattia che aveva reso pubblica nel 2024 dopo averla affrontata inizialmente in privato.

Secondo l’annuncio diffuso dalla sua famiglia su Instagram, Van Der Beek si è spento serenamente l’11 febbraio 2026. Nel comunicato si legge che ha affrontato gli ultimi giorni “con coraggio, fede e grazia”, e che presto verranno condivisi altri dettagli sui suoi desideri e sul suo amore per l’umanità. Mentre la famiglia chiede rispetto e riservatezza nel periodo del lutto.

James David Van Der Beek era diventato un volto familiare per intere generazioni grazie alla serie Dawson’s Creek, andata in onda dal 1998 al 2003, in cui interpretava un giovane regista in erba alle prese con le sfide dell’adolescenza. La serie lo aveva reso un’icona della cultura pop degli anni Novanta e degli inizi Duemila, consolidando il suo ruolo nel panorama televisivo internazionale.

La sua battaglia contro il cancro era iniziata dopo una colonscopia di routine nel 2023, che aveva portato alla diagnosi di tumore colorettale al terzo stadio. Sebbene Van Der Beek inizialmente avesse scelto di mantenere privata la sua situazione, aveva poi deciso di condividere la sua esperienza pubblicamente nell’autunno del 2024. Parlando con franchezza delle difficoltà e mostrando gratitudine per il sostegno della famiglia e dei fan.

Nonostante la malattia, l’attore aveva continuato a lavorare e nel 2025 era apparso in un episodio del reboot di Walker, Texas Ranger. Inoltre, aveva cercato di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, partecipando ad interviste e iniziative per incoraggiare controlli precoci, soprattutto nei giovani adulti.

Van Der Beek lascia la moglie Kimberly Brook e i loro sei figli, ai quali era molto legato. La comunità di fan e numerosi colleghi di Hollywood hanno già iniziato a ricordarlo sui social. Ricordano non solo il suo talento, ma anche la sua umanità e il legame con il pubblico che lo ha seguito per oltre vent’anni.