Politica

E’ scontro politico sul caso Report

di Lino Sasso - 13 Luglio 2026

Si accende nuovamente lo scontro politico attorno al caso Report, a Sigfrido Ranucci e al rapporto tra informazione e politica. Fratelli d’Italia annuncia di voler presentare un esposto in procura per fare luce sui presunti rapporti tra il giornalista e Valter Lavitola. Ranucci respinge ogni accusa definendone i presupposti “assolutamente errati”. Un nuovo capitolo di una a vicenda si inserisce in un clima già particolarmente teso. Anche a seguito della sospensione cautelativa delle repliche estive di Report e delle polemiche che, nelle ultime settimane, hanno coinvolto il programma e il suo conduttore.

FdI annuncia un esposto

Sigfrido Ranucci ha respinto con decisione le ricostruzioni alla base dell’iniziativa annunciata da Fratelli d’Italia. In particolare ha ribadito l’assoluta estraneità di qualsiasi interferenza esterna nell’attività editoriale di Report. Parole che arrivano dopo che il partito di vi della Scrofa ha annunciato la presentazione di un esposto. Obiettivo: chiarire i rapporti tra Ranucci e Lavitola e i presunti interessi di quest’ultimo nel settore delle energie rinnovabili nel Lazio. Ad alimentare il confronto è stato anche un duro intervento sui social da parte di Fratelli d’Italia. Il partito ha ironizzato sulla sospensione delle repliche estive della trasmissione. Nel post, si invita la redazione ad “approfittare della pausa estiva per fare chiarezza sull’amicizia tra il conduttore e Lavitola”, rilanciando così le richieste di chiarimento sul caso.

Nel mirino anche Elly Schlein

La polemica si è rapidamente estesa anche alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Fratelli d’Italia ha chiesto che la leader dem presenti le proprie scuse, ricordando le dichiarazioni pronunciate pochi giorni dopo il presunto attentato ai danni di Ranucci. Secondo il partito di Giorgia Meloni, Schlein avrebbe “gettato ombre sul Governo italiano” durante un intervento all’estero, lasciando intendere una responsabilità politica dell’esecutivo nel clima che avrebbe portato all’episodio. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha rilanciato una frase pronunciata dalla segretaria del Pd: “La democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”. La clip si conclude con la scritta “Che imbarazzo”.

Su Report un caso e uno scontro destinati a far discutere

Lo scontro tra Sigfrido Ranucci e Fratelli d’Italia si aggiunge così alle numerose polemiche che negli ultimi mesi hanno coinvolto Report e la Rai. Da una parte il conduttore respinge categoricamente qualsiasi ipotesi di condizionamento delle proprie inchieste, definendo prive di fondamento le accuse avanzate. Dall’altra, Fratelli d’Italia insiste sulla necessità di fare piena chiarezza. La vicenda si è così subito trasformata un nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. E la sensazione è che su questa stria se ne vedranno ancora delle belle.